レクサス「LM」最上級グレードとは

レクサスの高級ミニバンが「LM」が、2026年3月に一部改良モデルが発表され、同年4月1日に発売されました。

Always Onの思想に基づいて利便性や静粛性を高める改良が施されたLMですが、そのなかでも最上級グレードである4人乗り仕様はどのようなモデルなのでしょうか。

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LMは2020年に初代モデルが登場した高級ミニバンです。当初は主に中国やアジア地域でのショーファードリブンMPVの需要に対応するべく販売が開始されました。

高級ミニバン（MPV）に属しており、ビジネスからプライベートまで多忙な日々を送るユーザーを中心に、周囲の喧騒から解放されて心身ともにくつろげる移動空間として高い需要と人気を集めています。

そして2023年12月にフルモデルチェンジがおこなわれ、2代目モデルが登場したのを機に、国内に正式投入しています。

2代目モデルのボディサイズは全長5125mm×全幅1890mm×全高1955mm、ホイールベース3000mmです。

乗員の頭部の揺れを軽減するシート構造、周波数感応バルブ付AVSやRear Comfortモードが採用されました。

パワートレインには2.4リッター直列4気筒ターボハイブリッドシステムが搭載され、駆動方式は4輪駆動（AWD）です。安全面では最新の予防安全技術「Lexus Safety System +」や、快適な移動を支える「Lexus Teammate」などの先進機能が盛り込まれました。

その後、2024年には多人数乗車でのパーソナル感を追求した6座仕様車の「version L」が追加設定され、選択肢が広げられました。

さらに2025年の一部改良では、リアホイールハウスやバックドア周りに制振材・吸音材を追加・拡大してロードノイズや振動音を軽減させたほか、室内の各照明の照度上限が引き上げられています。

そして直近となる2026年3月には利便性・静粛性を高める改良が施されています。

現在のグレード展開は、6人乗り仕様で3列シートを備えた「version L」と、ショーファードリブンに特化した4人乗り仕様の最上級グレード「EXECUTIVE」の2タイプで構成されています。

シリーズの頂点に位置する「EXECUTIVE」は、後席のプライバシー確保と圧倒的な開放感を両立した特別な4座仕様モデルです。

エクステリアには、スパッタリング塗装が施された19インチ鍛造アルミホイールを標準装備。

インテリアは、前席と後席を仕切る調光機能付きの電動昇降ガラスパーティションと、そこに組み込まれた48インチ大型ワイドディスプレイからなるリアシートエンターテインメントシステムが採用されています。

これに加えて、21スピーカーで構成される「“マークレビンソン”リファレンス3Dサラウンドサウンドシステム」や冷蔵庫も完備されています。

後席シートには、レクサス最高級本革である「L-ANILINE」を使用した4Wayパワーシート（オットマン、ランバーサポート付）が採用されました。

アームレストやオットマンにもヒーターとベンチレーション機能が備わるほか、大腿部から背中までを押圧するリラクゼーション機能も搭載されています。

また、パワースライドドアスイッチがリアオーバーヘッドコンソールからリアセンターコンソールへと移動し、自然な着座姿勢での操作が可能です。

さらにスマートフォンなどが置けるトレイやダウンライトも新設されています。

さらに直近の一部改良では、スライドドアを開けたときに路面を照らして安全性を高める「スライドドアウェルカムイルミネーション」が新たに採用されました。

また、冷蔵庫に波型の仕切りを持つ柔軟な素材のホルダーも採用されています。

リアシートセンターコンソールの充電用USB Type-C端子は2つの端子の合計出力が最大60Wに対応し、ビジネス環境も強化されています。

他にも、version Lと同様、タイヤのトレッドパターンを変更することでロードノイズを低減し、静粛性を向上させ、より快適な室内環境が実現されています。

LM「EXECUTIVE」の価格（消費税込）は2030万円です。6人乗りの「version L」の1520万円と比較すると510万円の差がありますが、おもてなしの精神に満ちた数々の専用装備と静粛性は、まさに究極の移動空間といえます。