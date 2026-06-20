「I came to see the best view」夫は長友佑都、平愛梨が現地入り！“ブラボー”な横顔公開！人気女優の妹もハート付きで絶賛【W杯】
絶景を見られるか。
タレントの平愛梨さんが６月20日、インスタグラムを更新。「I came to see the best view（最高の景色を見に来ました）」「#私は元気です」と綴り、北中米ワールドカップを戦う夫の長友佑都ら日本代表を応援すべく、現地入りしたことを報告した。
ワールドカップ制覇、つまり「最高の景色を」を合言葉にする森保ジャパンは、日本時間21日にメキシコのモンテレイでチュニジアと対戦する。平さんは画面越しではなく、直接声援を届けるようだ。
平さんは「FIFA WORLD CUP26」と書かれた帽子を被った自身の横顔もアップ。少し微笑みつつ、気合の入った表情を見せている。
この投稿をチェックしたファンからは「ブラボー！」「最高のメンター！あいりちゃん行けば、大丈夫だ」「最高の景色、ご家族で観てきてください」「日本のみんなの分も現地での応援よろしくお願いします！」といった声が寄せられている。
また、妹で数々の話題作に出演している女優・平祐奈さんは、ハートの絵文字付きで「かわいい」とコメントした。
チーム一丸で優勝を目指す森保ジャパン。オランダとの初戦は２−２で引き分けたなか、チュニジア戦で初勝利を掴みたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】妹の平祐奈さんは「かわいい♥」とコメント！平愛梨さんの現地入りショット
タレントの平愛梨さんが６月20日、インスタグラムを更新。「I came to see the best view（最高の景色を見に来ました）」「#私は元気です」と綴り、北中米ワールドカップを戦う夫の長友佑都ら日本代表を応援すべく、現地入りしたことを報告した。
ワールドカップ制覇、つまり「最高の景色を」を合言葉にする森保ジャパンは、日本時間21日にメキシコのモンテレイでチュニジアと対戦する。平さんは画面越しではなく、直接声援を届けるようだ。
この投稿をチェックしたファンからは「ブラボー！」「最高のメンター！あいりちゃん行けば、大丈夫だ」「最高の景色、ご家族で観てきてください」「日本のみんなの分も現地での応援よろしくお願いします！」といった声が寄せられている。
また、妹で数々の話題作に出演している女優・平祐奈さんは、ハートの絵文字付きで「かわいい」とコメントした。
チーム一丸で優勝を目指す森保ジャパン。オランダとの初戦は２−２で引き分けたなか、チュニジア戦で初勝利を掴みたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】妹の平祐奈さんは「かわいい♥」とコメント！平愛梨さんの現地入りショット