2026年6月17日、中国のポータルサイト・捜狐に「学園アニメにだまされるな！ 日本女子マネジャーは美化された無償のメイドなのか」と題した記事が掲載された。

記事は、「これまで多くの熱血学園アニメを見てきた人なら、一度は部活の『女子マネジャー』という存在に青春の憧れを抱いたことがあるだろう。制服姿の女子生徒がグラウンド脇で水を渡し、汗を拭き、エース選手とともに苦難を乗り越えて決勝戦へ進む。そして最後には淡い恋が実る。こうした展開は青春アニメにおける定番だ。しかし、現実の日本の部活動における女子マネジャーは、世間が想像するほどロマンチックな存在ではない。日本の男子運動部の女子マネジャーの多くは事実上の雑務・後方支援担当で、本来の意味での『マネジメント』とはあまり関係がない。その上、日々こなさなければならない仕事も非常に多い。そして皮肉なのは、同じ『マネジャー』という肩書きでも男女で役割が大きく異なることである」と述べた。

そして、「男子の場合は戦術の記録や練習試合の調整、チーム運営の管理など、実際に中核業務へ関わることが多い。一方女子は、たとえ競技知識が豊富で分析力があったとしても、泥だらけのユニホームを洗ったり、スポーツドリンクを準備したり、練習用のおにぎりを作ったりといった細かな世話役の仕事を任されることがほとんどで、まるで給料の出ないチーム専属の家事係のようなものである。興味深いのは、学園アニメでは逆の構図をほとんど見かけないことだ。男子が女子ソフトボール部のマネジャーになり、毎日選手の洗濯や弁当作り、雑務をこなすような描写は滅多に見られない。関連する研究では、このような役割分担は学校内で性別による固定観念を再生産していると指摘されている」と説明した。

記事は、「つまり、男子は競技に打ち込む存在だから世話をされるのが当然であり、女子はそうした雑務を担うのが当たり前だという考え方である。しかも、その労働に対する評価は『優しい人』『気が利く』といった人格面の称賛として語られることが多く、労働そのものの価値として認識されることは少ない。14年の夏の甲子園で話題となった『おにぎりマネジャー』こと三宅麻未さんは、その典型例として挙げられる。埼玉県の春日部共栄高校が快進撃を見せた際、選手たちだけでなく、ベンチ裏で支え続けた三宅さんも『陰の功労者』として注目された。選手たちの筋力向上を支えるため、彼女は2年間で2万個以上のおにぎりを手作り、練習の日には選手一人当たり少なくとも5個ずつ食べられるようにしていたのである」と紹介した。

さらに、「彼女は部活動の雑務に時間を割くため、選抜クラスから普通クラスに転籍し、チームの後方支援業務のほとんどを一人で担った。誰もが彼女の献身と愛情を称賛したが、その裏で失われた勉強時間や膨大な労力について語る人はほとんどおらず、すべて無償の労働だった。多くの人はアニメを見て、マネジャーと選手の心温まる関係に憧れるが、その『ロマンチックな物語』の背景には、女子が無償で世話役を担うことを当然視する価値観があることを見落としがちである」と論じた。

そして、「幸いにも、ここ数年で状況は少しずつ変わり始めている。多くの高校で女子マネジャーが打球速度の記録や配球データの分析、監督への戦術提案などを担当するようになり、チーム運営の中核業務に関わるケースが増え、もはや単なる炊事係や洗濯係ではなくなりつつある。もちろん、水を渡したりおにぎりを作ったりすること自体に価値がないと言いたいわけではない。問題なのは、その献身が『女子マネジャーなら当然やるべきこと』という固定観念によって縛られてしまうことだ。アニメの中の青春物語は確かに美しい。しかし現実においては『献身的な女子マネジャー』に感動するよりも、女子生徒が対等な立場でチーム運営に参加できる環境の方が、はるかに素晴らしい青春の形なのではないだろうか」と問い掛けた。（翻訳・編集/岩田）