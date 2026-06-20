ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）が、妻・真美子さんの第2子出産に立ち会うため、19日（日本時間20日）の本拠地オリオールズ戦のスタメンを外れたことが明らかに。MLB Japanは公式X（旧Twitter）で、「大谷翔平選手が真美子さんの第2子出産のため今日のスタメンを外れました 近く戦線に復帰するとの見込みです ご無事の出産をお祈りします」投稿した。

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あまりに電撃的なおめでたニュースに、日本のSNSは一時騒然。大谷は、2025年4月に第1子が誕生した際にも、出産立ち会いのためMLBの「父親リスト」に入りチームを一時離脱。それからわずか1年強という速さでの第2子誕生の知らせに、ネット上では「いつの間に！？」という驚きの声が続出した。

【画像】2025年MVP授賞式での大谷夫妻（MLB Japan公式Xから引用）

X（旧Twitter）上では、公式発表の直後から驚きと祝福のポストが溢れかえっている。「ええ？！知らなかった。。大谷翔平、学生の頃に子供は3人欲しいって書いてたけどココでも実行させる気なんか。。。」「こんなに早く第二子生まれるなんてありえるんだ…ありえるの？？まだ信じられない…」「え！？もう出産！？妊娠ではなく！？！？超早くない！？！？」といった声が。また、「おめでとうございます MVP授賞式の晩餐会の時にドレスがゆったりしてたので 妊娠してるのかな？と思ったのよ」と、昨年末のMVP授賞式や晩餐会での真美子夫人の様子から「もしや？」と推測していた鋭いファンの声も見られた。

野球の記録のみならず、プライベートでも着実に、そして驚異的なスピードで夢を叶えていく大谷の姿に、感嘆の声が上がっている。