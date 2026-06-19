新作アニメーション『サイボーグ009 ネメシス』キービジュアル解禁＆オープニング主題歌「誰がために」CD発売決定！初解禁ビジュアルを使ったジャケットデザインも公開！

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石ノ森章太郎がライフワークとして描き続けた代表作『サイボーグ009』。

この度、キービジュアルが解禁。併せて配信日と配信プラットフォームが決定した。

解禁されたキービジュアルは、世界の平和を陰から支えてきた009/島村ジョーらゼロゼロナンバーサイボーグたちと、彼らに代わり新たなる力で世界を変えようと結成された、N009/グラビトン率いる「ネメシス」の面々が勢揃いした、豪華で緊張感に満ちたデザインとなっている。より優れた能力を持つ新たなサイボーグ集団を相手に繰り広げられる、9対9のバトル。サイボーグ戦士たちの限界を超える激戦の予感に期待が膨らむ。

「サイボーグ009」の物語は新たなステージに突入！配信日は7月19日に決定。全3話一挙配信開始となる。

また『サイボーグ009 ネメシス』主題歌は、石ノ森章太郎が作詞した楽曲「誰がために」を杏子が新録カバーし7月19日にCDリリースが決定。成田賢のオリジナルバージョンもスペシャルトラックとして収録される。

●リリース情報

オープニング主題歌

「誰がために」

杏子

7月19日発売予定

＜CD＞

1. 誰がために

2. 誰がために (Anime version)

3. 誰がために (Instrumental)

Special Track

4. 誰がために (Original version) 歌：成田賢

詳細はこちら

https://www.office-augusta.com/kyoko/discography/index.html#single_20260719_tagatameni

●作品情報

『サイボーグ009 ネメシス』

2026年７月19日(日)0時 配信スタート

各話約30分 全3話

配信プラットフォーム

ABEMAプレミアム、dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題、Prime Video、DMM TV、FOD、Hulu、バンダイチャンネル、J:COM STREAM、TELASA、milplus見放題プライム、ふらっと動画

【キャスト】

009/島村ジョー：梶裕貴

001/イワン・ウイスキー：皆川純子

002/ジェット・リンク：宮野真守

003/フランソワーズ・アルヌール：早見沙織

004/アルベルト・ハインリヒ：杉田智和

005/ジェロニモ・ジュニア：安元洋貴

006/張々湖：かぬか光明

007/グレート・ブリテン：利根健太朗

008/ピュンマ：林勇

ギルモア博士：山路和弘

N009/グラビトン：中村悠一

N001/ミュウ：日高里菜

N002/ブリザード：細谷佳正

N003/クラック：神谷浩史

N004/オプロ：井上喜久子

N005/アスピダ：稲田徹

N006/ブリッツ：若山詩音

N007/モーフィン：内田真礼

N008/デプス：佐倉綾音

ゴルバート博士：奈良徹

イスパノ：下野紘

【スタッフ】

原作：石ノ森章太郎

※ノの字はQ数60％ダウンの下ぞろえ

監督：安保英樹

脚本：冨岡淳広、キャラテックス

キャラクターデザイン：sanorin

オープニング主題歌：「誰がために」杏子（オフィスオーガスタ）

アニメーション制作：アレクト

製作：石森プロ

＜『サイボーグ009』とは＞

009（ゼロゼロナイン）・島村ジョーをはじめとする9人のゼロゼロナンバーサイボーグたちが、悪の組織ブラック・ゴーストにより戦争のための兵器として改造手術を受けながらも組織を脱出し、世界から争いを無くすために戦う物語。

1964年7月19日に『少年キング』で連載開始されてから、各雑誌に30年以上も連載され、アニメ、映画と各メディアにも展開されている。石ノ森章太郎のライフワークとなった作品。

＜石ノ森章太郎について＞

石ノ森章太郎（いしのもり・しょうたろう） 本名：小野寺章太郎

1938年1月25日、宮城県登米郡（現・登米市）生まれ。

1954年、高校在学中に『二級天使』でデビューし、高校卒業と同時に上京。漫画家生活に入る。

特撮実写作品『仮面ライダー』の原作者としても知られ、映像とマンガで並行して作品を展開するメディアミックスの分野を広く開拓し、活躍した。

代表作に『サイボーグ009』『仮面ライダー』『佐武と市捕物控』『マンガ日本の歴史』などがある。2006年には、角川書店から500巻770作品におよぶ個人全集『石ノ森章太郎萬画大全集』が発行開始され、一人の著者による最も多い漫画の出版の記録としてギネスブックに認定された。

※石ノ森章太郎の「ノ」の字は、約60％縮小が正式表記。

©石森プロ

関連リンク

『サイボーグ009 ネメシス』公式サイト

https://cyborg009.jp/