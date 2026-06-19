大塚製薬は、7月22日に開幕する全国高等学校総合体育大会（インターハイ）に向けた応援企画「インハイエールプロジェクト」を今年も始動して、全国の高校生アスリートによる“決意”を集めた47種類の都道府県別ポスターを公開しました。ポスターは全国のポカリスエット販売店舗や競技会場などで順次掲出されます。

このプロジェクトは、インターハイのナショナルスポンサーを務める大塚製薬が2024年から展開している取り組みで、選手だけでなく大会を支える高校生や地域の人々にもエールを届けることを目的としています。

今回制作されたポスターは、2026年5月に全国の高校生アスリートから募集したインターハイに懸ける決意のメッセージをもとに作成されたもの。応募総数は1,995件にのぼり、「昨年の雪辱を果たしたい」「仲間と最後まで戦い抜きたい」「支えてくれた家族に感謝したい」など、それぞれの思いが込められているものになります。これらのメッセージを都道府県ごとに集め、47種類のポスターとして展開することで、地域ぐるみで選手たちを応援する機運を高めていきます。

また、地域から選手へ応援の言葉を届ける「エールコップ」企画も3年連続で実施されます。地域住民や高校生活動推進委員会のメンバーらが寄せた応援メッセージをシールに記して、大会期間中にポカリスエットとともに選手へ届ける予定です。

2026年のインターハイ「夢へ躍進 青春の夏 近畿総体 2026」は、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、福島県、北海道を会場に、7月22日から8月21日まで開催されます。30競技34種目が実施される予定で、大塚製薬は13年連続で大会を特別協賛しています。

大塚製薬は今後も、決意ポスターやエールコップのほか、応援ムービーなどを通じて、高校スポーツの祭典に挑む選手たちを後押ししていくとしています。