松屋のニンニクメニュー「シュクメルリ」を豚カツにぶっかけた「シュクメルリロースかつ」＆チキンカツにぶっかけた「シュクメルリジャンボチキンかつ」試食レビュー

松屋のニンニクメニュー「シュクメルリ」を豚カツにぶっかけた「シュクメルリロースかつ」＆チキンカツにぶっかけた「シュクメルリジャンボチキンかつ」試食レビュー