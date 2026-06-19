“アミューズ令和初ボーイズグループ”The Right Light、初全国ツアー「One Step」オープニングアクト出演者決定
【モデルプレス＝2026/06/19】アミューズ令和初のボーイズグループThe Right Light（ザ・ライトライト）は、2026年7月29日より初の全国ツアー1st LIVE TOUR「One Step」を開催。同ツアーに、同じアミューズ所属のお笑い芸人・どくさいスイッチ企画がオープニングアクトとして出演することが決定した。
【写真】“アミューズ令和初ボーイズグループ”The Right Lightとは
どくさいスイッチ企画は、2020年より「どくさいスイッチ企画」として本格的に1人コントを開始し、2023年には「全日本アマチュア芸人No.1決定戦」で優勝。2024年「R-1グランプリ」ではアマチュアとして初のファイナリストになった経歴を持つ。最近ではショートショート作家として書籍出版も果たしている。
また、出演情報の解禁と合わせて、The Right Lightとどくさいスイッチ企画のコラボビジュアルも公開となった。R-1ファイナリストが会場全体のボルテージを上げ、ステージのバトンをつなげる。年齢の壁を超えた異色なエンターテインメントが見どころだ。
なお、各メンバーの個人活動では、西浦心乃助が7月期 カンテレ・フジテレビ系 月10ドラマ「GTO」へのレギュラー出演が決定。昨年は映画「ブラック・ショーマン」で重要な役どころに抜擢され、10月クール「ぼくたちん家」（NTV）にもレギュラー出演。早くも映像作品において存在感を示している。
松瀬太虹は、TBS×CJ ENMが仕掛ける大型プロジェクトである1月クール「DREAM STAGE」（TBS）にレギュラー出演。K-POP業界を舞台にした物語で、松瀬は作中に登場するライバルグループ・TORINNER（トリナー）に所属し、抜群のスタイルとビジュアルの良さから注目を集めた。（modelpress編集部）
2026年7月15日（水）Release
レーベル：THERL Records
【仕様】初回限定盤：CD1枚組／三方背ケース付き・40Pフォトブックレット
通常盤：CD1枚組
【特典】初回限定盤：A4クリアファイル・セルフィースクエアステッカー（全6種）
通常盤：セルフィースクエアステッカー（全6種）
【発売元】THERL Records／アミューズ
【販売元】アミューズ
【収録内容】※初回限定盤・通常盤共通
1. YES
2. Right Light
3. Beautiful Day
4. Falling
5. Brand New Day
6. ライツオン！
7. Next To Me
8. Crush On You
9. The Moment
【日程】
2026年6月20日（土）13：00〜
大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース
2026年6月20日（土）17：30〜
大阪・HMV&BOOKS NAMBA イベントスペース
2026年6月21日（日）12：00〜
東京・HMV&BOOKS SHIBUYA 6F イベントスペース
2026年6月21日（日）16：00〜
東京・タワーレコード渋谷店5Fイベントスペース
【特典会内容】
・初回限定盤1枚予約：会場特典に全員サイン（動画撮影可）
・通常盤1枚予約：全員ハイタッチ（動画撮影可）
【日時・会場】
7月29日（水）神奈川：F.A.D YOKOHAMA【OPEN 18：30／START 19：00】
8月1日（土）新潟：GOLDEN PIGS REDSTAGE【OPEN 17：00／START 17：30】
8月2日（日）宮城：仙台MACANA【OPEN 17：00／START 17：30】
8月6日（木）福岡：BEAT STATION【OPEN 18：30／START 19：00】
8月8日（土）岡山：IMAGE【OPEN 17：00／START 17：30】
8月9日（日）大阪：OSAKA MUSE【OPEN 17：00／START 17：30】
8月11日（火・祝）愛知：ell. FITS ALL【OPEN 17：00／START 17:30】
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【写真】“アミューズ令和初ボーイズグループ”The Right Lightとは
◆The Right Light、初の全国ツアーにどくさいスイッチ企画出演
どくさいスイッチ企画は、2020年より「どくさいスイッチ企画」として本格的に1人コントを開始し、2023年には「全日本アマチュア芸人No.1決定戦」で優勝。2024年「R-1グランプリ」ではアマチュアとして初のファイナリストになった経歴を持つ。最近ではショートショート作家として書籍出版も果たしている。
なお、各メンバーの個人活動では、西浦心乃助が7月期 カンテレ・フジテレビ系 月10ドラマ「GTO」へのレギュラー出演が決定。昨年は映画「ブラック・ショーマン」で重要な役どころに抜擢され、10月クール「ぼくたちん家」（NTV）にもレギュラー出演。早くも映像作品において存在感を示している。
松瀬太虹は、TBS×CJ ENMが仕掛ける大型プロジェクトである1月クール「DREAM STAGE」（TBS）にレギュラー出演。K-POP業界を舞台にした物語で、松瀬は作中に登場するライバルグループ・TORINNER（トリナー）に所属し、抜群のスタイルとビジュアルの良さから注目を集めた。（modelpress編集部）
◆1st Album 「One Step」概要
2026年7月15日（水）Release
レーベル：THERL Records
【仕様】初回限定盤：CD1枚組／三方背ケース付き・40Pフォトブックレット
通常盤：CD1枚組
【特典】初回限定盤：A4クリアファイル・セルフィースクエアステッカー（全6種）
通常盤：セルフィースクエアステッカー（全6種）
【発売元】THERL Records／アミューズ
【販売元】アミューズ
【収録内容】※初回限定盤・通常盤共通
1. YES
2. Right Light
3. Beautiful Day
4. Falling
5. Brand New Day
6. ライツオン！
7. Next To Me
8. Crush On You
9. The Moment
◆発売記念ミニライブ＆特典会
【日程】
2026年6月20日（土）13：00〜
大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース
2026年6月20日（土）17：30〜
大阪・HMV&BOOKS NAMBA イベントスペース
2026年6月21日（日）12：00〜
東京・HMV&BOOKS SHIBUYA 6F イベントスペース
2026年6月21日（日）16：00〜
東京・タワーレコード渋谷店5Fイベントスペース
【特典会内容】
・初回限定盤1枚予約：会場特典に全員サイン（動画撮影可）
・通常盤1枚予約：全員ハイタッチ（動画撮影可）
◆1st LIVE TOUR 「One Step」概要
【日時・会場】
7月29日（水）神奈川：F.A.D YOKOHAMA【OPEN 18：30／START 19：00】
8月1日（土）新潟：GOLDEN PIGS REDSTAGE【OPEN 17：00／START 17：30】
8月2日（日）宮城：仙台MACANA【OPEN 17：00／START 17：30】
8月6日（木）福岡：BEAT STATION【OPEN 18：30／START 19：00】
8月8日（土）岡山：IMAGE【OPEN 17：00／START 17：30】
8月9日（日）大阪：OSAKA MUSE【OPEN 17：00／START 17：30】
8月11日（火・祝）愛知：ell. FITS ALL【OPEN 17：00／START 17:30】
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