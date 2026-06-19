国士舘大MF後藤響が中学・高校時代を過ごした大分に内定「この青のユニフォームに袖を通せることを誇りに思います」
大分トリニータは19日、国士舘大MF後藤響(4年)の2027年1月加入内定を発表した。
後藤は大分トリニータU-15宇佐からU-18に昇格し、国士舘大へ進学。今季は関東大学リーグ首位を走るチームで5月から先発に定着している。クラブは「スピードを活かしたドリブル突破、縦への推進力で得点チャンスを創り出すプレー」が特徴と紹介した。
以下、クラブ発表のプロフィールとコメント
●MF後藤響
(ごとう・ひびき)
■生年月日
2004年4月6日(22歳)
■出身地
福岡県
■身長/体重
176cm/71kg
■経歴
黒土少年サッカークラブ-四日市南SSC-大分U-15宇佐-大分U-18-国士舘大
■コメント
「2027年より大分トリニータに加入することになりました。国士舘大学の後藤響です。幼い頃から目標であったプロサッカー選手というキャリアを大分トリニータで始められることを大変嬉しく思います。また、この青のユニフォームに袖を通せることを誇りに思います」
「これまで自分を支え続けてくれた家族をはじめ、指導者の方々やチームメイトの存在があって今の自分があります。本当に感謝しています。そして、一日も早く大分トリニータの力になれるように、謙虚に誰よりも貪欲に努力し続けます。ファンサポーターの皆様、応援よろしくお願いいたします」
後藤は大分トリニータU-15宇佐からU-18に昇格し、国士舘大へ進学。今季は関東大学リーグ首位を走るチームで5月から先発に定着している。クラブは「スピードを活かしたドリブル突破、縦への推進力で得点チャンスを創り出すプレー」が特徴と紹介した。
以下、クラブ発表のプロフィールとコメント
●MF後藤響
■生年月日
2004年4月6日(22歳)
■出身地
福岡県
■身長/体重
176cm/71kg
■経歴
黒土少年サッカークラブ-四日市南SSC-大分U-15宇佐-大分U-18-国士舘大
■コメント
「2027年より大分トリニータに加入することになりました。国士舘大学の後藤響です。幼い頃から目標であったプロサッカー選手というキャリアを大分トリニータで始められることを大変嬉しく思います。また、この青のユニフォームに袖を通せることを誇りに思います」
「これまで自分を支え続けてくれた家族をはじめ、指導者の方々やチームメイトの存在があって今の自分があります。本当に感謝しています。そして、一日も早く大分トリニータの力になれるように、謙虚に誰よりも貪欲に努力し続けます。ファンサポーターの皆様、応援よろしくお願いいたします」