国士舘大MF後藤響が中学・高校時代を過ごした大分に内定「この青のユニフォームに袖を通せることを誇りに思います」

国士舘大MF後藤響が中学・高校時代を過ごした大分に内定「この青のユニフォームに袖を通せることを誇りに思います」