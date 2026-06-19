別れ話に激昂した元恋人に刺され…24歳の若さでこの世去った韓国女性歌手の15回忌

突然の別れだった。

女性歌手グループ「アイリス」のメンバーだったイ・ウンミさんがこの世を去って15年が経った。

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イ・ウンミさんが命を落としたのは、2011年6月19日未明。元交際相手の男に刃物で刺され、24歳という若さでこの世を去った。

当時、警察は「イ・ウンミさんの元交際相手Aが、帰宅途中だった彼女の首や腹部などを刃物で複数回刺して殺害した」と発表。目撃者の証言や関係者からの通報を受けて捜査を進め、事件の翌日には高速道路のサービスエリアでAを逮捕した。

Aは犯行の動機について、「結婚を約束していたにもかかわらず、イ・ウンミさんから別れを告げられたことに腹を立てて犯行に及んだ」と供述。防犯カメラ映像には、事件直前にイ・ウンミさんがAに腕を引かれてマンションから出ていく様子が記録されていた。この映像が公開されると、世間からは、さらなる悲しみの声が広がった。

Aには一審で懲役20年が求刑されたが、二審では減刑され、最終的に懲役17年が言い渡された。当時、裁判所は「被告人が犯行を認め、自らの過ちを深く反省していること、また遺族に対して1000万ウォン（約100万円）を供託し、一定の被害回復に努めた点などを考慮した」と判決理由を説明している。

（画像＝放送キャプチャ）生前、テレビにも出演していたイ・ウンミさん

（写真＝SNS）イ・ウンミさん

イ・ウンミさんは2000年の音楽コンテスト番組『熱戦！歌手王』で大賞を受賞し、頭角を現した。その後、2005年にアイリスのメンバーとして正式にデビューし、1stアルバム『Message of Love』をリリースするなど、精力的に活動していた。

しかし、その活動も、突然の悲劇によって幕を下ろすこととなった。アイリスはイ・ウンミさんの死を機に解散し、仲間やファンに多くの悲しみを残す結果となった。

（記事提供＝OSEN）