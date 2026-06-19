矢吹健太朗『ドラクエ5』主人公の娘イラスト描きネットざわつく「配慮を感じるw」「どっちを選んだ問題」
『To LOVEる -とらぶる-』『BLACK CAT』などで知られる漫画家・矢吹健太朗氏が18日、自身のXを更新。ゲーム『ドラゴンクエスト5』の登場キャラ・主人公の娘のイラストを投稿すると、ネット上で話題になっている。
【画像】気になる髪色は！矢吹先生が描いた『ドラクエ5』主人公の娘イラスト
定期的にイラストなどを投稿している矢吹氏は今回、「ラクガキ『ドラゴンクエストV』より女の子(主人公の娘)中1のとき、RPGにハマったきっかけがドラクエV。小説版やCDシアターまで入手しました」と説明。投稿したイラストは、小さなメダルを持つ主人公の娘の姿を見ることができる。
ドラクエ5の主人公の息子・娘の髪色は、ビアンカと結婚すると金髪、フローラと結婚すると青、デボラと結婚すると黒になる。しかし、投稿されたイラストは髪色がなく、これにネット上では「そうなると野暮かもしれないがどっちを選んだ問題ききたくなるやん」。
「ラクガキのクオリティを遥かに超えてて最高に可愛いです！矢吹先生の描くドラクエの女の子、眼福すぎます」「これは髪色が気になりますね」「矢吹神によるDQ5娘、最高に可愛いな〜そして敢えてモノクロなのが配慮を感じるw」「朝起きて最初に見たものが、とっても可愛い彼女で幸せです！！！ビアンカとフローラも…矢吹先生のビアンカとフローラも見たいです」などの声が出ている。
【画像】気になる髪色は！矢吹先生が描いた『ドラクエ5』主人公の娘イラスト
定期的にイラストなどを投稿している矢吹氏は今回、「ラクガキ『ドラゴンクエストV』より女の子(主人公の娘)中1のとき、RPGにハマったきっかけがドラクエV。小説版やCDシアターまで入手しました」と説明。投稿したイラストは、小さなメダルを持つ主人公の娘の姿を見ることができる。
「ラクガキのクオリティを遥かに超えてて最高に可愛いです！矢吹先生の描くドラクエの女の子、眼福すぎます」「これは髪色が気になりますね」「矢吹神によるDQ5娘、最高に可愛いな〜そして敢えてモノクロなのが配慮を感じるw」「朝起きて最初に見たものが、とっても可愛い彼女で幸せです！！！ビアンカとフローラも…矢吹先生のビアンカとフローラも見たいです」などの声が出ている。
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