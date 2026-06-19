新たなスターの誕生か。

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FIFAランク19位のスイスは日本時間19日、L組第2節で同64位のボスニア・ヘルツェゴビナと対戦。下馬評に反して前半は決定機をつくれず、両者無得点で後半へ。焦りが漂うイヤなムードを一変させたのが、後半27分に投入されたMFマンザンビ（20）だ。

ピッチインからわずか2分。敵陣から高く上がった中途半端なクリアボールに反応すると、落ち際を右足でダイレクトボレー。強烈な一撃はGKの手をはじき飛ばし、ネットに突き刺さった。

英紙「ガーディアン」によると、シュート速度は時速79マイル（約127キロ）を記録。前回カタール大会のグループリーグで記録された最高速度、メキシコ代表ルイス・チャベスの時速121キロを大幅に上回ることからも、マンザンビの一撃がいかに強烈だったかがわかる。

勢いはまだ止まらない。後半37分には絶妙なスルーパスで相手選手の一発退場を誘い、数的優位をもたらすと、同45分には自身2点目を奪取。快勝の立役者となった。

今大会ではフランスのエムバペが2得点、アルゼンチンのメッシがハットトリック、ノルウェーのハーランドが2得点を挙げるなど、すでに名の知られたスターの活躍が目立っている。そんな中での圧巻プレーは、新星誕生を予感させた。

「キャリアで最高の瞬間だね。今夜は眠れないかもしれないよ」

試合後にこう話したマンザンビは、ドイツ1部フライブルクで日本代表MF鈴木唯人とプレー。今季はリーグ戦で5得点4アシストを記録し、欧州リーグでも全15試合に出場。クラブではすでに頭角を現していた20歳が、大舞台で世界にその名を知らしめた。