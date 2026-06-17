「スレイヤーズ」日本各地のブックオフとコラボ、特典カードのプレゼント企画も
原作35周年を記念した初の大規模展覧会「ごぅずおん」が各地で開催されるなど、今なお多くのファンに愛されている人気作品・スレイヤーズが今度はブックオフとコラボすることになりました。
なんと日本各地の店舗が対象です！詳細は以下から。
◆スレイヤーズ「期間限定コラボ」ブックオフで開催
まず見てもらいたいのが、ブックオフ公式サイトにオープンした特設ページ。
6月20日（土）〜7月12日（日）の期間限定でスレイヤーズとのコラボが行われることが告知されています。
全高1.3メートルの特大タペストリーやアクリルスタンド、B4イラストシートなどが販売される予定。さまざまな時代のあらいずみるい先生のイラストを振り返ることができるのは、ただただファンとしてうれしいところです。
缶バッジ、クリアカード、アクリルキーホルダーはランダムではあるものの、箱買いするとコンプリートできます。
さらに2000円以上購入すると、特典ミニフォトカードをプレゼント。ナーガの露出度が低いカットばかり選ばれているあたり、36年という時代の長さを感じさせられます。
◆日本各地の店舗が対象に
そして特筆すべきが今回コラボイベントが行われる対象店舗の多さ。北海道から九州の主要都市をカバーしているのは、地方のファンにもうれしいポイントです。
・北海道
BOOKOFF 札幌南2条店
・東北
BOOKOFF 仙台クリスロード店
・関東
群馬県
BOOKOFF SUPER BAZAAR 17号前橋リリカ店
埼玉県
BOOKOFF PLUS 大宮ラクーン店
千葉県
BOOKOFF SUPER BAZAAR 松戸駅東口店
東京都
BOOKOFF 秋葉原駅前店、池袋サンシャイン60通り店、新宿駅西口店
BOOKOFF SUPER BAZAAR町田中央通り店（本・ホビー館）、立川駅北口店
神奈川県
あそビバ 横浜ビブレ店
・中部
あそビバ イオンモール各務原店
BOOKOFF SUPER BAZAAR 栄スカイル店、248号西友岡崎店
・近畿
BOOKOFF SUPER BAZAAR 25号八尾永畑店、アグロガーデン神戸駒ヶ林店
あそビバ イオンモール堺北花田店
BOOKOFF 和歌山国体道路店
・中国
BOOKOFF SUPER BAZAAR 広島大手町店
・九州
BOOKOFF SUPER BAZAAR ミーナ天神店
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