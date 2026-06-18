ＪＲＡは６月１８日、公式Ｘを更新。今年と昨年の宝塚記念で実際に使用され、コンビを組んだ武豊騎手のサインが入ったメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）のゼッケン２点を写真で公開した。

同馬は昨年、１２番枠から逃げ切ってＧ１初制覇。今年は外の１６番枠から２番手追走。最後の直線で早々と抜け出し、猛追してきたクロワデュノールを首差振り切って連覇を決めた。武豊騎手は５７歳３か月での史上最年長ＪＲＡ・Ｇ１勝利を達成。Ｘでは「松本オーナーのご厚意により、今年と昨年の宝塚記念で実際に使用されたゼッケン（武豊騎手サイン入り）を撮影させていただきました。歴史に残る偉業を刻んだ貴重な実使用ゼッケンを、ぜひ写真でご覧ください」と紹介している。

連覇の偉業が一目で分かる“演出”に、ＳＮＳ上でも称賛。「素敵で貴重なゼッケンを拝見出来て幸せです」「競馬史に残る逸品。まさに至宝」「同じ馬、同じ鞍上、同じ宝塚記念。１２番→１６番で連覇の軌跡がここに」「ありがたやありがたや」「国宝」と感動の声が寄せられていた。