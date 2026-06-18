タレントの鈴木奈々（37）が17日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。元夫との関係について明かした。

この日はプライベートでも仲が良いタレントのはるな愛とともに出演。鈴木は14年1月に一般男性と結婚したが、21年に離婚したことを後に公表したが、はるなはその元夫とも面識があり、一緒に食事したこともある関係だという。

はるなが「今、独身になられたんだもんね」と振ると、鈴木は「離婚して、私もう5年ぐらい経ちましたよ」とさらり。はるなは鈴木の元夫について「ほんとにいい人見つけた」と思っていたといい、「絶対大丈夫だと思ってたけど」ともらすと、鈴木は「でも本当に、悪い仲じゃないですよ」と元夫との関係は悪くなかったと明かした。

はるなは「悪くないのに、上手くいってんのに、なんであんな素敵な旦那さんと別れたん？」と首をひねると、鈴木は「めちゃめちゃ仲良かったんで、離婚してからも、遊んでたんですよ、少しの期間。今は全く会ってないですよ」とした。

「（離婚後も）益若つばさちゃんと仲いいんで。つばさちゃんの家に遊びに行ったりしてたんです」と鈴木。「でも今は、全くもうここ最近は、もうずっと連絡取ってないです。なぜかというと、お互いに彼氏とか彼女ができたら、申し訳なくないですか？そんな話はしてないけど、お互いなんとなく。お互いに彼女とか彼氏ができたら、と思ってフェードアウトしました。なんだかんだ13年一緒にいましたからね」と笑った。