映画「それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星」

昔、ある冒険家と交わした約束を守るため、旅をしていたレッサーパンダのパンタンが旅の途中、ばいきんまんの赤ちゃんスプレーを浴びて子どもの姿になってしまったことで旅を諦めかけますが…クリームパンダとともに約束の星を目指すというお話。

ゲスト声優は、パンタンの声を演じるのが土屋太鳳さん。

EXITのお2人はりんたろー。さんが、雨や雷を操る雲の怪物「アマグモラ」を、兼近さんは、ばいきんまんの発明が、コキンちゃんのいたずらでユニークなメカになってしまった「キューティーバードロボ」を演じます。

今回はゲスト声優のみなさんのアフレコ収録の様子をお届けします。

公式HP https://anpan-movie.com/2026/

6月26日（金）公開

舞台「SWAN -Ballet cross Reading-」

シリーズ累計発行部数2200万部バレエ漫画の金字塔「SWAN−白鳥−」ついに＜初の舞台化＞美しいバレエを日本最高峰のバレエダンサーが舞い心を震わす言葉を実力確かなリーディングキャストが紡ぐバレエとリーディングが交差する新感覚の舞台。

今回はリーディングキャストを中心に紹介します。

公式HP https://swan-balletcrossreading.com/

9月4日（金）〜 9月9日（水）

新国立劇場 中劇場