『サイボーグ009』新作アニメ、7・19に全3話一挙配信 キャラ勢ぞろいの「ネメシス」キービジュアル公開
“7月19日”は原作が連載開始された日からちょうど62周年
石ノ森章太郎さん（※ノ＝約60％縮小が正式表記）の漫画を原作とした新作アニメ『サイボーグ009 ネメシス』が、7月19日に全3話一挙配信されることが発表された。“7月19日”は作品誕生62周年の記念日となる。あわせて、9対9のバトルを予感させるキービジュアルが公開された。
【画像】かっこいい！ズラリ並んだ『サイボーグ009』ゼロゼロナンバーたち
キービジュアルは、世界の平和を陰から支えてきた009/島村ジョーらゼロゼロナンバーサイボーグたちと、009に代わり新たなる力で世界を変えようと結成された、N009/グラビトン率いる「ネメシス」の面々が勢ぞろいした、豪華で緊張感に満ちたデザインとなっている。
サイボーグ戦士たちは誕生以後、半世紀以上にわたり平和を脅かすさまざまな敵から人々を守ってきた。しかし、なおも戦いは続いている。そして今、009たちでは世界を安寧に導くことはできない、そう信じた9人のサイボーグ集団「ネメシス」が現れた。重力を操るサイボーグ・グラビトンが率いる「ネメシス」の目指す理想とは。
配信プラットフォームは、ABEMAプレミアム、dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題、Prime Video、DMM TV、FOD、Hulu、バンダイチャンネル、J:COM STREAM、TELASA、milplus見放題プライム、ふらっと動画。
さらに同日には、オープニング主題歌「誰がために」（杏子）のCDリリースも決定した。本楽曲は、石ノ森さんが作詞した楽曲を杏子が新録カバー。成田賢のオリジナルバージョンもスペシャルトラックとして収録される。
『サイボーグ009』は、009（ゼロゼロナイン）・島村ジョーをはじめとする9人のゼロゼロナンバーサイボーグたちが、悪の組織ブラック・ゴーストにより戦争のための兵器として改造手術を受けながらも組織を脱出し、世界から争いを無くすために戦う物語。原作は1964年7月19日に『少年キング』でスタートしてから、各雑誌で30年以上連載され、アニメ、映画と各メディアにも展開されている。石ノ森章太郎さん（※ノ＝約60％縮小が正式表記）のライフワークとなった作品。2024年7月19日、作品誕生60周年を迎えた。
■キャスト
009/島村ジョー：梶裕貴
001/イワン・ウイスキー：皆川純子
002/ジェット・リンク：宮野真守
003/フランソワーズ・アルヌール：早見沙織
004/アルベルト・ハインリヒ：杉田智和
005/ジェロニモ・ジュニア：安元洋貴
006/張々湖：かぬか光明
007/グレート・ブリテン：利根健太朗
008/ピュンマ：林勇
ギルモア博士：山路和弘
N009/グラビトン：中村悠一
N001/ミュウ：日高里菜
N002/ブリザード：細谷佳正
N003/クラック：神谷浩史
N004/オプロ：井上喜久子
N005/アスピダ：稲田徹
N006/ブリッツ：若山詩音
N007/モーフィン：内田真礼
N008/デプス：佐倉綾音
ゴルバート博士：奈良徹
イスパノ：下野紘
石ノ森章太郎さん（※ノ＝約60％縮小が正式表記）の漫画を原作とした新作アニメ『サイボーグ009 ネメシス』が、7月19日に全3話一挙配信されることが発表された。“7月19日”は作品誕生62周年の記念日となる。あわせて、9対9のバトルを予感させるキービジュアルが公開された。
【画像】かっこいい！ズラリ並んだ『サイボーグ009』ゼロゼロナンバーたち
キービジュアルは、世界の平和を陰から支えてきた009/島村ジョーらゼロゼロナンバーサイボーグたちと、009に代わり新たなる力で世界を変えようと結成された、N009/グラビトン率いる「ネメシス」の面々が勢ぞろいした、豪華で緊張感に満ちたデザインとなっている。
配信プラットフォームは、ABEMAプレミアム、dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題、Prime Video、DMM TV、FOD、Hulu、バンダイチャンネル、J:COM STREAM、TELASA、milplus見放題プライム、ふらっと動画。
さらに同日には、オープニング主題歌「誰がために」（杏子）のCDリリースも決定した。本楽曲は、石ノ森さんが作詞した楽曲を杏子が新録カバー。成田賢のオリジナルバージョンもスペシャルトラックとして収録される。
『サイボーグ009』は、009（ゼロゼロナイン）・島村ジョーをはじめとする9人のゼロゼロナンバーサイボーグたちが、悪の組織ブラック・ゴーストにより戦争のための兵器として改造手術を受けながらも組織を脱出し、世界から争いを無くすために戦う物語。原作は1964年7月19日に『少年キング』でスタートしてから、各雑誌で30年以上連載され、アニメ、映画と各メディアにも展開されている。石ノ森章太郎さん（※ノ＝約60％縮小が正式表記）のライフワークとなった作品。2024年7月19日、作品誕生60周年を迎えた。
■キャスト
009/島村ジョー：梶裕貴
001/イワン・ウイスキー：皆川純子
002/ジェット・リンク：宮野真守
003/フランソワーズ・アルヌール：早見沙織
004/アルベルト・ハインリヒ：杉田智和
005/ジェロニモ・ジュニア：安元洋貴
006/張々湖：かぬか光明
007/グレート・ブリテン：利根健太朗
008/ピュンマ：林勇
ギルモア博士：山路和弘
N009/グラビトン：中村悠一
N001/ミュウ：日高里菜
N002/ブリザード：細谷佳正
N003/クラック：神谷浩史
N004/オプロ：井上喜久子
N005/アスピダ：稲田徹
N006/ブリッツ：若山詩音
N007/モーフィン：内田真礼
N008/デプス：佐倉綾音
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