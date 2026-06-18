本日6月18日（木）よる7時54分〜 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、「ゴチになります！」。

VIPチャレンジャーは初参戦となる猪狩蒼弥（KEY TO LIT）。デビュー前にも関わらず持ち前のトーク力とアグレッシブさでバラエティー番組を中心に大ブレイク中。増田貴久の直属の後輩にあたる猪狩は、「ゴチを分析してどうやったらレギュラーになれるのか考えてきた」という。その作戦には一同苦笑しながらも納得。さらに外食好きで食べログならぬ“ガリログ”を作成し、値段を当てるのは得意だといい、ゴチメンバー候補としてのポテンシャルを見せることはできるのか？

そして、前回ニアピン2回目を達成した矢部浩之が今回からゴチ復帰。お馴染みのイリュージョンで登場し一同「お帰りなさい」と大歓迎だが、半年のブランクはどう効いてくるのか？

ゴチバトルの舞台は、東京都千代田区・丸ビル内にある「カサブランカシルク」。ベトナム料理をメインにアジア各国のエッセンスを取り入れた料理が堪能できる。設定金額は1人18,000円。自腹額は8人で14万円前後となる。

今回のテーマは梅雨入りということで、「雨の日はおウチで盛り上がっちゃおうゴチ」。話題のおもちゃやリズムゲームで大盛り上がり。世界60か国以上で楽しまれているバランスゲームには、増田・佐野勇斗・猪狩・岡村隆史が挑戦。真剣勝負の4人をよそに倉科カナ・せいやからはクレームが…一体なぜ？

続いてSNSで大流行している“ホイットニー・ヒューストンチャレンジ”では、「リズム感はめちゃくちゃある」（猪狩）、「出来ちゃっていい流れなのかなあ」（増田）と自信たっぷりだが…？これに佐野がまさかの才能を発揮!?

全員でチャレンジした米粒アートではアノ人が細やかな才能を見せる。そして、以前も登場した小学生あやとり名人が再登場。岡村も大絶賛した少年は放送後、学校でヒーローになったそうで、今回もまたスゴ技をひっさげてやってくる？

増田の後輩の猪狩だが、先輩へのダメ出しが止まらない!? 増田の印象を聞かれると「めちゃくちゃ尊敬してました」と返答。これに増田が「過去形？」と聞くと、すかさず猪狩が“増田がエピソードを盛りすぎ”てひどい目に遭ったという被害を告白。さらに増田のクセのある食リポには「恥ずかしいんでやめてください」「みっともないです」と鋭いダメ出し！一体仲が良いのか悪いのか…。だが、そんな猪狩も初の値段予想に調子が狂っていく？

結果発表では、想定外のハイレベルな戦いに、自信満々だった猪狩は「デビューしてないんで金ないんです」と悲鳴が？そしてまだ自腹の無い佐野がついに初自腹を食らってしまうのか？はたまた矢部が復帰一発目で自腹か？