『Re：ゼロから始める異世界生活』奪還編は全8話 8月12日放送スタート！スペシャル歌唱映像解禁
アニメ『Re：ゼロから始める異世界生活』（リゼロ）4th season奪還編ビジュアルが公開された。全8話からなる奪還編は、8月12日よりTOKYOMX、AT-Xなど全国21局にて放送開始となる。
【動画】エミリア（高橋李依）が歌う！公開された『リゼロ』スペシャル映像
なお、来週からの放送は、現在コラボキャンペーンが行われている鳥取県の協力のもと収録された、豪華キャストらがお届けするスペシャル番組「TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season喪失編完走スペシャル！in鳥取砂丘」を2週にわたってお届け。
また、喪失編最終話の放送内で流れたエミリア(CV:高橋李依)が歌う「Stay Alive〜Regain〜」のスペシャル動画が公開、アニメ10周年を記念したスペシャルイベントのキャスト情報等の続報も合わせて公開された。
■開催概要
TVアニメ『Re：ゼロから始める異世界生活』10thイベント-スターライト・パーティー-
＜開催日時＞
2026年11月14日(土)
・昼の部開場12:30／開演13:30
・夜の部開場17:30／開演18:30
※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。
＜会場＞
立川ステージガーデン
＜出演者＞
小林裕介（ナツキ・スバル役）、高橋李依（エミリア役）、内山夕実（パック役）、村川梨衣（ラム役）、水瀬いのり（レム役）、新井里美（ベアトリス役）、天崎滉平（オットー・スーウェン役）、岡本信彦（ガーフィール・ティンゼル役）、植田佳奈（アナスタシア・ホーシン役）、江口拓也（ユリウス・ユークリウス役）、松岡禎丞（ペテルギウス・ロマネコンティ役）、安済知佳（シリウス・ロマネコンティ役）、鈴木このみ（4th seasonオープニング主題歌アーティスト）、MYTH & ROID（4th seasonエンディング主題歌アーティスト）
【動画】エミリア（高橋李依）が歌う！公開された『リゼロ』スペシャル映像
なお、来週からの放送は、現在コラボキャンペーンが行われている鳥取県の協力のもと収録された、豪華キャストらがお届けするスペシャル番組「TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season喪失編完走スペシャル！in鳥取砂丘」を2週にわたってお届け。
■開催概要
TVアニメ『Re：ゼロから始める異世界生活』10thイベント-スターライト・パーティー-
＜開催日時＞
2026年11月14日(土)
・昼の部開場12:30／開演13:30
・夜の部開場17:30／開演18:30
※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。
＜会場＞
立川ステージガーデン
＜出演者＞
小林裕介（ナツキ・スバル役）、高橋李依（エミリア役）、内山夕実（パック役）、村川梨衣（ラム役）、水瀬いのり（レム役）、新井里美（ベアトリス役）、天崎滉平（オットー・スーウェン役）、岡本信彦（ガーフィール・ティンゼル役）、植田佳奈（アナスタシア・ホーシン役）、江口拓也（ユリウス・ユークリウス役）、松岡禎丞（ペテルギウス・ロマネコンティ役）、安済知佳（シリウス・ロマネコンティ役）、鈴木このみ（4th seasonオープニング主題歌アーティスト）、MYTH & ROID（4th seasonエンディング主題歌アーティスト）
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