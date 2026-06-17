『進撃の巨人』丘の上に佇む木へと歩みを進めるミカサ MAPPA15周年キービジュアル解禁
株式会社MAPPAは17日、設立15周年を記念した「MAPPA15周年キービジュアル ―『「進撃の巨人」The Final Season』ver―」を公開した。、赤いマフラーを巻いてあの丘の上に佇む木へと歩みを進めるミカサの姿を印象的に描いた、描き下ろしビジュアルになっている。
【画像】ミカサの前はレゼも描く！公開されたMAPPA15周年キービジュアル
美しく鮮やかな草花に囲まれ、陽の光を浴びて柔らかな笑みを浮かべるミカサ。これまでに紡がれてきた物語と、未来へ向かう新たな一歩を予感させる一枚となった。
「MAPPA15周年キービジュアル」は全3弾を予定しており、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』、『「進撃の巨人」The Final Season』に引き続き、第3弾も描き下ろしビジュアルを公開していく。
また、15周年プロジェクトとして、「MAPPA15周年記念 ラインナップ発表会」を19日20時に公式YouTubeチャンネルにて公開。ナビゲーターを津田健次郎、ナレーターを三石琴乃が担当し、MAPPA制作作品の「新情報解禁」に加え、キャスト出演の「スペシャルコーナー」や、初解禁となる「新プロジェクトの発表」、PEOPLE 1の書き下ろしとなる楽曲『生活』にのせたMAPPA制作による【MAPPA 15th Anniversary Movie】を初公開。さらに豪華アーティストからのメッセージなど、見どころ満載の内容でお届けする。
主なラインナップ作品は『呪術廻戦』『チェンソーマン』『らんま1／2』『忘却バッテリー』などとなっている。
【画像】ミカサの前はレゼも描く！公開されたMAPPA15周年キービジュアル
美しく鮮やかな草花に囲まれ、陽の光を浴びて柔らかな笑みを浮かべるミカサ。これまでに紡がれてきた物語と、未来へ向かう新たな一歩を予感させる一枚となった。
また、15周年プロジェクトとして、「MAPPA15周年記念 ラインナップ発表会」を19日20時に公式YouTubeチャンネルにて公開。ナビゲーターを津田健次郎、ナレーターを三石琴乃が担当し、MAPPA制作作品の「新情報解禁」に加え、キャスト出演の「スペシャルコーナー」や、初解禁となる「新プロジェクトの発表」、PEOPLE 1の書き下ろしとなる楽曲『生活』にのせたMAPPA制作による【MAPPA 15th Anniversary Movie】を初公開。さらに豪華アーティストからのメッセージなど、見どころ満載の内容でお届けする。
主なラインナップ作品は『呪術廻戦』『チェンソーマン』『らんま1／2』『忘却バッテリー』などとなっている。
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