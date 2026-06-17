嵐の最終公演セトリ33曲をメドレーで披露 ハラミちゃんのピアノ演奏動画に反響続々「泣いちゃうよ〜」「あの感動が一気によみがえりました」
ポップスピアニストのハラミちゃんが、17日までに自身のSNSを更新。5月31日をもって活動を終了した嵐のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の最終公演のセットリストをメドレー形式で演奏した動画を公開し、反響を呼んでいる。
【動画】「泣いちゃうよ〜」嵐の最終公演セトリ33曲をピアノでメドレー演奏するハラミちゃん
ハラミちゃんは12日、自身のYouTubeチャンネル「ハラミちゃん〈harami_piano〉」で、「【嵐ありがとう】曲が流れた瞬間…ファンが号泣 嵐の最終公演セットリスト順に33曲メドレー弾いてみた【神戸ストリートピアノ／WeAreARASHI/Happiness/Five/感謝カンゲキ雨嵐】」と題した動画を披露。
ストリートピアノで最終公演のセットリスト順に名曲の数々を演奏する様子をとらえたもので、動画は約15分半におよんだ。曲数が重ねられていくごとに足を止める人が増えていき、最後のナンバー「Five」を弾き終えると、会場には温かな拍手が響きわたった。
16日にはXにも動画を投稿し、ハラミちゃんは「嵐のラストツアー『33曲すべて』セトリ順に弾いたら、涙されている方もいて…嵐さんがどれだけ愛されていたか、改めて実感しました」と感慨深くつづっていた。
これらに対し、コメント欄には「セトリ順33曲はスゴい」「泣いちゃうよ〜」「ハラミちゃんの演奏で、あの感動が一気によみがえりました 私も嵐コンに参加しましたが、1曲1曲流れるたびにたくさんの思い出があふれてきて胸がいっぱいに…！」「ハラミちゃんの嵐さんへの愛や尊敬を感じたよ」「素敵な音色ありがとうございます」など、さまざまな声が寄せられている。
【動画】「泣いちゃうよ〜」嵐の最終公演セトリ33曲をピアノでメドレー演奏するハラミちゃん
ハラミちゃんは12日、自身のYouTubeチャンネル「ハラミちゃん〈harami_piano〉」で、「【嵐ありがとう】曲が流れた瞬間…ファンが号泣 嵐の最終公演セットリスト順に33曲メドレー弾いてみた【神戸ストリートピアノ／WeAreARASHI/Happiness/Five/感謝カンゲキ雨嵐】」と題した動画を披露。
16日にはXにも動画を投稿し、ハラミちゃんは「嵐のラストツアー『33曲すべて』セトリ順に弾いたら、涙されている方もいて…嵐さんがどれだけ愛されていたか、改めて実感しました」と感慨深くつづっていた。
これらに対し、コメント欄には「セトリ順33曲はスゴい」「泣いちゃうよ〜」「ハラミちゃんの演奏で、あの感動が一気によみがえりました 私も嵐コンに参加しましたが、1曲1曲流れるたびにたくさんの思い出があふれてきて胸がいっぱいに…！」「ハラミちゃんの嵐さんへの愛や尊敬を感じたよ」「素敵な音色ありがとうございます」など、さまざまな声が寄せられている。