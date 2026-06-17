『名探偵プリキュア！』新グッズは雨のお散歩テーマ 傘でオシャレな私服の森亜るるか達4人
アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）の新グッズ「きらめきRainy Day」が、24日に発売されることが決定した。アクリルスタンドや缶バッジ、ブロマイドセット、アンブレラマーカーが用意されている。
【画像】傘でオシャレな私服姿のるるか！『名探偵プリキュア！』新グッズ
今回のフェアは雨の日のお散歩がテーマ。おしゃれな傘やレインコートで雨の日も楽しく過ごす絵柄が使用されたグッズで、私服姿の明智あんな、小林みくる、森亜るるか、ジェット先輩を見ることができる。
『名探偵プリキュア！』は、主人公のマコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生・明智あんなが、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
そこで、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれている。
【画像】傘でオシャレな私服姿のるるか！『名探偵プリキュア！』新グッズ
今回のフェアは雨の日のお散歩がテーマ。おしゃれな傘やレインコートで雨の日も楽しく過ごす絵柄が使用されたグッズで、私服姿の明智あんな、小林みくる、森亜るるか、ジェット先輩を見ることができる。
そこで、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれている。
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