漫画『カグラバチ』29日発売号から休載へ 連載再開は8月予定 最近は作者の体調不良あり編集部「安定した形で作品をお届けするため」
漫画『カグラバチ』（作者：外薗健）が、6月29日発売の『週刊少年ジャンプ』31号より休載することが発表された。最近は作者・外薗健氏の体調不良で休載することがあり、連載再開は8月を予定している。
【画像】作者は執筆希望も…公開された『カグラバチ』休載理由の全文
作品の公式Xではジャンプ編集部より「読者の皆様へいつも『カグラバチ』をご愛読いただきありがとうございます。6月29日(月)発売の週刊少年ジャンプ31号より『カグラバチ』は休載いたします」と報告。
続けて「外薗先生は執筆継続の意向をお持ちでしたが、協議を重ねた結果、今後安定した形で作品をお届けするため、一定期間お休みいただくことといたしました。連載の再開は8月頃を予定しています。今後とも『カグラバチ』をよろしくお願い致します」と伝えた。
具体的な休載理由は発表されなかったが、5月には公式Xにて「週刊少年ジャンプ25号（5月18日売）に掲載予定でした『カグラバチ』は、作者急病により休載となります。続きは週刊少年ジャンプ26号（5月25日売）に掲載されます。よろしくお願い申し上げます」と、作者の体調不良で休載することがあった。
『カグラバチ』は、刀匠を志す少年・六平千鉱（チヒロ）が主人公で、父親を殺した相手へ復讐するために戦う日本刀バトルアクション。千鉱は刀匠である父の下で、日々修行に励んでおり、笑いの絶えない日々を送っていたが、謎の妖術師組織「毘灼（ひしゃく）」の襲撃により、生活が一変する。奪われたのは、国家の命運を左右するほど絶大な力を持つ6本の「妖刀」と、優しく温かい日常…。すべてが変わった“あの日”から、闇が渦巻く世界に残された少年は、父が遺した7本目の妖刀「淵天（えんてん）」を手に、血塗られた復讐の道を歩むストーリー。
作者の外薗健氏は、2000年生まれの大阪府出身。これが初連載作品で『週刊少年ジャンプ』にて2023年9月より連載がスタートすると、世界中で大反響。全世界・多言語対象のサイマル漫画誌アプリ・WEBサービス『MANGA Plus by SHUEISHA』では、連載開始1週間で第1話が世界閲覧数1位を獲得（2023年9月期・英語版）し、2024年8月には「次にくるマンガ大賞2024」コミックス部門１位を受賞した。
コミックスの累計発行部数は400万部を突破しており、テレビアニメが2027年4月より放送される。
【画像】作者は執筆希望も…公開された『カグラバチ』休載理由の全文
作品の公式Xではジャンプ編集部より「読者の皆様へいつも『カグラバチ』をご愛読いただきありがとうございます。6月29日(月)発売の週刊少年ジャンプ31号より『カグラバチ』は休載いたします」と報告。
具体的な休載理由は発表されなかったが、5月には公式Xにて「週刊少年ジャンプ25号（5月18日売）に掲載予定でした『カグラバチ』は、作者急病により休載となります。続きは週刊少年ジャンプ26号（5月25日売）に掲載されます。よろしくお願い申し上げます」と、作者の体調不良で休載することがあった。
『カグラバチ』は、刀匠を志す少年・六平千鉱（チヒロ）が主人公で、父親を殺した相手へ復讐するために戦う日本刀バトルアクション。千鉱は刀匠である父の下で、日々修行に励んでおり、笑いの絶えない日々を送っていたが、謎の妖術師組織「毘灼（ひしゃく）」の襲撃により、生活が一変する。奪われたのは、国家の命運を左右するほど絶大な力を持つ6本の「妖刀」と、優しく温かい日常…。すべてが変わった“あの日”から、闇が渦巻く世界に残された少年は、父が遺した7本目の妖刀「淵天（えんてん）」を手に、血塗られた復讐の道を歩むストーリー。
作者の外薗健氏は、2000年生まれの大阪府出身。これが初連載作品で『週刊少年ジャンプ』にて2023年9月より連載がスタートすると、世界中で大反響。全世界・多言語対象のサイマル漫画誌アプリ・WEBサービス『MANGA Plus by SHUEISHA』では、連載開始1週間で第1話が世界閲覧数1位を獲得（2023年9月期・英語版）し、2024年8月には「次にくるマンガ大賞2024」コミックス部門１位を受賞した。
コミックスの累計発行部数は400万部を突破しており、テレビアニメが2027年4月より放送される。
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