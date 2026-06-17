「THE夏!THEライブ!THE MUSIC DAY!」第二弾！出演アーティスト解禁

THE MUSIC DAY 2026の出演アーティスト、第二弾がついに解禁！総勢60組を超える豪華アーティストが、この夏のはじまりを盛り上げる見どころ満載の9時間半LIVEをお届けする！

豪華アーティストの出演が続々と決定！

昨年の11月にメジャーデビュー１０周年イヤーに突入し、自身の１９曲がストリーミング再生回数１億回を突破している日本を代表するシンガーソングライターあいみょんの出演が決定！あいみょんがTHE MUSIC DAYに出演するのは5年ぶり。

昨年末には京セラドーム、そして今年１,2月には東京ドームでの全６公演を大成功におさめ、新体制2年目も大躍進中！！『timeleszファミリア』をはじめ、バラエティ番組での活躍でお茶の間でも人気爆発中のtimeleszの出演が決定！

今年４大ドームツアーを大成功させ、5月に8周年を迎えたKing & Prince！

アーティストとしての活動にとどまらず、ドラマや映画では俳優としても大活躍を見せ、圧倒的なスター性を放ち続ける二人が、今年もTHE MUSIC DAYで熱いパフォーマンスを披露する！

昨年、国立競技場＆日産スタジアムでのライブを大成功させ、今年4月にリリースしたシングル『BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！』が、上半期の各セールスチャートで首位を獲得するなど、高いパフォーマンス力×圧倒的個性で大躍進が止まらないSnow Manの出演が決定！

THE MUSIC DAYでしか見られない！特別企画も続々解禁

■ディズニー・オン・アイスとのSP企画！音楽×フィギュアスケートの夢の世界

世界で大人気のアイスショー「ディズニー・オン・アイス」が昨年に引き続きTHE MUSIC DAYに登場！ディズニーキャラクターが氷上を舞う夢と魔法のステージをTHE MUSIC DAY特別バージョンで豪華アーティストと一緒にお届けする。

さらに！ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのフィギュアスケート女子シングルおよび団体で銀メダルを獲得した坂本花織が、THE MUSIC DAY氷上ナビゲーターに就任！

視聴者をディズニーの音楽とスケートの魅力が詰まった夢の世界へ案内する。

出演アーティスト

歌唱楽曲

・宮舘涼太×山崎育三郎 「アンダー・ザ・シー（『リトル・マーメイド』より）」

・長屋晴子 「どこまでも ~How Far I’ll Go~（『モアナと伝説の海』より）」

・RIKU×MIIHI 「イントゥ・ジ・アンノウン～心のままに（『アナと雪の女王2』より）」

・オールラインナップ「リビング・イン・カラー（東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”テーマソング 【東京ディズニーリゾート®】）」

THE MUSIC DAY 氷上ナビゲーターに坂本花織

■世界初となるポケモンの屋外常設施設『ポケパーク カントー』で、大人気アーティスト2組がスペシャルパフォーマンスを披露！

「Go in Blind (月狼)」では初のミリオンを達成し、その後韓国でもミリオン突破するという、日本アーティスト初の快挙を達成！BTS、SEVENTEEN、Justin Bieberなど世界で活躍するアーティストを擁するHYBE傘下のYX LABELSが手掛ける日本発のグローバルグループ&TEAM。

『とくべチュ、して』がストリーミング累計1.７億回再生を突破！TikTokでの総再生回数でも22億回再生を突破！結成8周年を迎え、多方面でバイラルヒットを記録中の、指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）。

2組が！今年2月にオープンしたばかりの大人気新施設、『ポケパーク カントー』からスペシャルパフォーマンスを披露！ポケモンたちとのカッコイイ＆カワイイ、この日限りのコラボパフォーマンスは必見！

■フィギュアスケートと音楽が織りなす物語…ミラノ・コルティナ冬季五輪金メダリスト“りくりゅうペア”に！櫻井翔がインタビュー

フィギュアスケートにとって結果を大きく左右するほど大切な要素である『音楽』。

スケート×音楽への思いを、今年の冬季五輪で金メダルを獲得した“りくりゅうペア”こと、三浦璃来＆木原龍一に、THE MUSIC DAY総合司会の櫻井翔がインタビュー！さらに…りくりゅうペアの二人に、あるアーティストから音楽のサプライズプレゼントも…

■全国の音楽に携わる人のお悩みに、高嶋ちさ子が本気で答えます！「教えてちさ子先生! “音楽人生相談”」

「高嶋ちさ子に音楽についての夢や悩みを聞いてほしい！」そんな思いで全国から集まった6組の音楽人たちに、高嶋ちさ子が本気のアドバイス！

Q.緊張して良いパフォーマンスが発揮できないときどうすれば…？

Q.令和の子どもにどう音楽を指導すべきですか…？

Q.音楽の道で生計を立てていくためには…？ …etc

さらに「クラシック音楽をもっと世の中に広めたい！」という夢を持ち、数々のコンクールでも受賞歴を持つバイオリニストの近藤兄弟〔兄・瑠伊さん（１３歳）＆弟・蓮さん（１１歳）〕と、高嶋ちさ子がこの日限りのスペシャルセッション！

■その他豪華アーティストの出演が続々と決定！

INI、海援隊、かりゆし58、Travis Japan、緑黄色社会など…（五十音順）

人気アーティストの出演が続々と決定！

次回6月23日（火）の「夜の音」の中で豪華出演アーティスト解禁の第三弾を予定！

出演者（※五十音順）

IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、海援隊、かりゆし58、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、日向坂46、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、緑黄色社会

＜特別企画＞坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一