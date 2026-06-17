『ゆるゆる図鑑』アニメ化で10月放送 “こわいもの”もかわいいイラストと4コマで楽しめる図鑑シリーズ
テンポよく気軽に楽しめるショートフォーマットで描かれる
ゆるゆる4コマとしっかり解説で知識が身につく新感覚の図鑑シリーズ『ゆるゆる図鑑』が、テレビアニメ化されることが発表された。10月から毎週日曜午前7時にテレ東系6局ネット「アニもり！」内で放送される。
【画像】これも“こわい”→”かわいい”！テレ東で放送中の『ちびゴジラ』ちびバトラ
本作は、学研ホールディングスのグループ会社であるGakkenから発売され、累計発行部数124万部の大人気書籍が原作。2017年6月のシリーズ開始から、「こわいものもかわいいイラストと4コマまんがで誰でも楽しめる」をコンセプトにし、生き物の生態や意外な一面、ちょっとした豆知識を楽しめる新感覚の図鑑シリーズ。
今回のアニメ化では原作の魅力をそのまま生かし、テンポよく気軽に楽しめるショートフォーマットで、個性豊かな生き物たちがいきいきと描かれる。テレビアニメならではの動きや演出によって、生き物たちの愛らしさや面白さがさらに広がっていく。
ゆるゆる4コマとしっかり解説で知識が身につく新感覚の図鑑シリーズ『ゆるゆる図鑑』が、テレビアニメ化されることが発表された。10月から毎週日曜午前7時にテレ東系6局ネット「アニもり！」内で放送される。
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本作は、学研ホールディングスのグループ会社であるGakkenから発売され、累計発行部数124万部の大人気書籍が原作。2017年6月のシリーズ開始から、「こわいものもかわいいイラストと4コマまんがで誰でも楽しめる」をコンセプトにし、生き物の生態や意外な一面、ちょっとした豆知識を楽しめる新感覚の図鑑シリーズ。
今回のアニメ化では原作の魅力をそのまま生かし、テンポよく気軽に楽しめるショートフォーマットで、個性豊かな生き物たちがいきいきと描かれる。テレビアニメならではの動きや演出によって、生き物たちの愛らしさや面白さがさらに広がっていく。
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