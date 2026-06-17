クリストフ・スミヨン騎手＝ベルギー出身、フランス拠点＝が日本時間１７日未明に行われた英ロイヤルアスコット開催のセントジェームズパレスステークス・Ｇ１（英国・アスコット競馬場・芝１５９０メートル）で、８日間の騎乗停止処分を受けた。

ＢＨＡ（英国競馬統括機構）の審判員のリポートによると、４番人気のプエルトリコ（牡３歳、愛国・エイダン・オブライエン厩舎、父ウートンバセット）に騎乗した際、同じＡオブライエン厩舎の人気馬、グスタード（ライアン・ムーア騎手）に有利な状況をつくったとしている。

具体的には、先行していたスミヨン騎手は最後の直線に向かうときに騎乗馬を意図的にラチから遠ざけ、２番手から進めていたパワーブルー（デヴィッド・イーガン騎手）の進路を妨害。その際、内側にスペースが生まれ、後方の内で脚をためていたグスタードが前に壁がなくスムーズに走れるようになった。

この件についてスミヨン騎手、イーガン騎手は事情聴取を受けてレースのＶＴＲを見せられ、プエルトリコとグスタードを管理するＡオブライエン調教師は電話で事情聴取を受けたことがリポートには記されている。

なお、スミヨン騎手のプエルトリコは最下位の６着で、サポートを受けたグスタードは短頭差の２着。単勝１・８倍で断然１番人気のボウエコー（牡３歳、英国・ジョージ・ボーウィー厩舎・父ナイトオブサンダー）が外から脚を伸ばし、無傷５連勝で英２０００ギニーに続くＧ１連勝となった。ビリー・ロックネイン騎手の騎乗で、勝ちタイムは１分３８秒４８。

また、グスタードに騎乗したライアン・ムーア騎手＝英国＝も不注意騎乗で３日間の騎乗停止処分を受けた。スタート直後に左に寄ったのを修正せず放置し、ボウエコー、トークオブニューヨーク（ウィリアム・ビュイック騎手）、プエルトリコの数歩分のスペースが不足したとしている。