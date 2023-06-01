『サバ缶、宇宙へ行く』黒崎煌代がクランクアップ！ 主演・北村匠海と熱いハグを交わす
北村匠海主演ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系／毎週月曜21時）で、宇宙食サバ缶プロジェクトを立ち上げた1期生のひとり、寺尾創亮役を演じる黒崎煌代がクランクアップを迎えた。最終回は来週6月22日に放送される。
【写真】「えぐい」「ビジュが良すぎ」『サバ缶、宇宙へ行く』女子生徒役に注目集まる
本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師の主人公・朝野峻一が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
原案は、高校生たちが“宇宙日本食”として作り上げたサバの缶詰がJAXA（宇宙航空研究開発機構）に認証され、ISS（国際宇宙ステーション）で宇宙飛行士が実際に食するという快挙を達成した歳月を、伴走した教師と地元出身のライターが描いた書籍『さばの缶づめ、宇宙へいく』。
黒崎が演じる寺尾は、漁業が盛んな小浜で育ち、寡黙だが芯のある頼れる存在。学校生活に意欲的ではなかったが、朝野との出会いで変わっていく。「うちのサバ缶も宇宙に飛ばせるんちゃう？」という寺尾のアイデアをきっかけに、同級生の菅原奈未（出口夏希）たち1期生で宇宙食サバ缶プロジェクトを立ち上げた。卒業後は父の寺尾茂信（迫田孝也）の後を継いで漁師になり、宇宙食開発の夢を受け継ぐ妹・寺尾瑠夏（伊東蒼）や後輩たちに自分が釣ったサバを提供するなど惜しみなくサポートしている。
「寺尾創亮役、黒崎煌代さんオールアップです！」とスタッフから声が上がると、大きな拍手が贈られ、黒崎は「ありがとうございました！」と共演者やスタッフに感謝を述べた。
すると、その日、先に収録を終えていた北村がサプライズで登場。黒崎は「先生〜！」と満面の笑顔を浮かべ、「ありがとうございます！うれしい！」と熱いハグを交わした。
さらに、第3話で意見の食い違いから殴り合いのケンカをして、仲直りを経て、一層強い気持ちで共に開発に挑んだ1期生の仲間、木村琉空を演じる山下永玖もサプライズで登場し、お互いをたたえ合った。最後は「今まで本当にありがとうございました！」と感謝を伝えながら、スタジオを後にした。
ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』は、フジテレビ系にて毎週月曜21時放送。
【写真】「えぐい」「ビジュが良すぎ」『サバ缶、宇宙へ行く』女子生徒役に注目集まる
本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師の主人公・朝野峻一が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
黒崎が演じる寺尾は、漁業が盛んな小浜で育ち、寡黙だが芯のある頼れる存在。学校生活に意欲的ではなかったが、朝野との出会いで変わっていく。「うちのサバ缶も宇宙に飛ばせるんちゃう？」という寺尾のアイデアをきっかけに、同級生の菅原奈未（出口夏希）たち1期生で宇宙食サバ缶プロジェクトを立ち上げた。卒業後は父の寺尾茂信（迫田孝也）の後を継いで漁師になり、宇宙食開発の夢を受け継ぐ妹・寺尾瑠夏（伊東蒼）や後輩たちに自分が釣ったサバを提供するなど惜しみなくサポートしている。
「寺尾創亮役、黒崎煌代さんオールアップです！」とスタッフから声が上がると、大きな拍手が贈られ、黒崎は「ありがとうございました！」と共演者やスタッフに感謝を述べた。
すると、その日、先に収録を終えていた北村がサプライズで登場。黒崎は「先生〜！」と満面の笑顔を浮かべ、「ありがとうございます！うれしい！」と熱いハグを交わした。
さらに、第3話で意見の食い違いから殴り合いのケンカをして、仲直りを経て、一層強い気持ちで共に開発に挑んだ1期生の仲間、木村琉空を演じる山下永玖もサプライズで登場し、お互いをたたえ合った。最後は「今まで本当にありがとうございました！」と感謝を伝えながら、スタジオを後にした。
ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』は、フジテレビ系にて毎週月曜21時放送。