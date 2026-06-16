寝具を「2週間に1回」の頻度で交換していると話したら、義母から「少なすぎない？」と言われました…。衛生面は気になりますが、水道代や電気代も心配です。「週1回」に増やすと月いくら変わるのでしょうか？

寝具はどのくらいの頻度で洗うべき？

「寝具は毎週洗うべき」「2週間に1回でも十分」など、寝具の洗濯頻度についてはさまざまな意見があります。そのため、義母や家族から頻度について指摘されると、自分のやり方が間違っているのではないかと不安になる人もいるでしょう。

寝具には寝ている間の汗や皮脂、ほこりなどが付着します。特にシーツや枕カバーは肌に直接触れるため、比較的こまめに洗うことが望ましいとされています。一方で、洗濯頻度が高くなれば水道代や電気代、洗剤代も増えるため、家計とのバランスも考えなければなりません。

一般的には、シーツや枕カバーは週1回程度の洗濯を目安にする家庭が多いようです。ただし、汗をかきやすい夏場や小さな子どもがいる家庭、ペットと一緒に寝ている場合などは、より短い間隔で洗うこともあります。

反対に、冬場で汗の量が少ない場合などは、2週間に1回程度でも衛生面に大きな問題がないケースもあります。そのため、「2週間に1回だから不衛生」と一概にはいえません。まずは自宅の生活環境や家族構成を踏まえて考えることが大切でしょう。



週1回にすると洗濯代は月いくら増える？

洗濯にかかる費用は、水道代・電気代・洗剤代の合計で考えます。

一般的な家庭用ドラム式洗濯機を標準コースで使用した場合、メーカーなどにもよりますが、水道代と電気代は1回あたり数十円程度とされています。洗剤代も含めると、洗濯1回あたりの費用はおおむね50～70円程度が目安です。

仮に寝具を洗うために追加で月2回洗濯機を回す場合、

・1回あたり50円なら月100円増加

・1回あたり70円なら月140円増加

となります。

年間に換算すると約1200～1680円の差です。もちろん、洗濯物の量が多かったり、乾燥機能を使用したりする場合はさらに費用がかかる可能性があります。

一方で、追加費用は1ヶ月あたり数百円に満たないケースもあるため、「思ったほど負担は大きくない」と感じる人もいるでしょう。

ただし、家族の人数が多く寝具の枚数が多い家庭では、洗濯回数そのものが増えるため、実際の負担額は今回の試算より大きくなる場合があります。



衛生面と家計のバランスを考えて無理のない頻度を選ぼう

寝具を2週間に1回洗うか、週1回洗うかに絶対的な正解はありません。

確かに週1回のほうが汗や皮脂をため込みにくく、清潔な状態を維持しやすくなります。しかし、2週間に1回だからといって直ちに不衛生になるわけではなく、季節や生活環境によっては十分な場合もあります。

また、2週間に1回から週1回へ変更した場合の追加費用は、一般的な条件であれば月100～140円程度が目安です。衛生面を重視したい場合でも、家計への影響は比較的限定的といえるでしょう。

もし毎週すべての寝具を洗うのが大変なら、枕カバーだけ頻度を増やしたり、汗をかきやすい夏場だけ洗濯回数を増やしたりする方法もあります。こうした工夫を取り入れることで、コストと手間を抑えながら清潔な環境を維持しやすくなります。

寝具の洗濯頻度は、他人の基準に合わせる必要はありません。衛生面と家計、そして家事の負担のバランスを考えながら、自分たちにとって続けやすい方法を選ぶことが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー