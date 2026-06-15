○ユカリア <286A> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.79％にあたる100万株(金額で8億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月17日から27年6月16日まで。



○メディックス <331A> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.22％にあたる40万株(金額で1億8800万円)を上限に、6月16日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ソフトクリエ <3371> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.18％にあたる30万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月16日から9月30日まで。



○エーアイ <4388> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.74％にあたる35万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月16日から27年5月31日まで。



○日本オーエー <5241> [名証Ｍ]

発行済み株式数(自社株を除く)の6.84％にあたる11万株(金額で7535万円)を上限に、6月16日朝の名証の自己株式立会外買付取引「N-NET3」で自社株買いを実施する。



○共和工業 <5971> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.84％にあたる5万株(金額で4億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月16日から27年5月31日まで。



［2026年6月15日］



株探ニュース