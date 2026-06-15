ano、『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の本編映像を使用した「貸しっぱなしデスティニー」のコラボMVをプレミア公開！
6月26日（金）全国公開『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の主題歌としてanoが書き下ろした「貸しっぱなしデスティニー」（6月3日（水）より配信中）のCollaboration Music Videoが、anoのオフィシャルYouTubeチャンネルにて、プレミア公開された。
公開されたCollaboration Music Videoは、『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の本編映像をマッシュアップした内容となっており、監督はEita (maxilla)、編集はtachiが担当。「貸しっぱなしデスティニー」は、anoが作詞、そしてこめだわらと作曲を共作。編曲はTAKU INOUEが務める。クールでダークなサウンドとPOPSが融合し、コミカルな部分を兼ね備えた疾走感あふれるロックチューンとなっている。『ケロロ軍曹』シリーズ史上最大規模の戦いに相応しい楽曲に仕上がっており、Collaboration Music Videoでは、新劇場版の公開に先駆けて、迫力溢れるシーンと共に、楽曲の世界観をフルバージョンで体感できる。
1999年より「月刊少年エース」にて連載中の漫画家・吉崎観音による大人気作品『ケロロ軍曹』。2004年4月にアニメ放送がスタートしてから20周年を迎えた2024年4月1日に、公式YouTubeチャンネルにてアニメ化20周年の新プロジェクト再始動を公開。そして、アニメ20周年記念プロジェクトの一環として、劇場版としては2010年以来16年ぶりとなる劇場版新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』が6月26日（金）に全国公開！あのも、＜研究員ロボ役＞として本編に出演するので、乞うご期待！
●リリース情報
DIGITAL SINGLE
『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』主題歌
ano
「貸しっぱなしデスティニー」
作詞：あの
作曲：あの、こめだわら
編曲：TAKU INOUE
『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』オープニング曲
ano＆粗品
「また帰ってきたケロッ！とマーチ」
作詞：もりちよこ
作・編曲：沢田完
6月3日配信開始
配信リンクはこちら
https://tf.lnk.to/ano_keroromovie
●作品情報
『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』
6月26日（金）全国公開！
配給：KADOKAWA、バンダイナムコフィルムワークス
＜ストーリー＞
侵略なんて何のその、怠惰な日々を送るケロロ小隊一行。
そんなある日。渋谷で謎の妖怪たちが大発生!?
さらにそこから全国津々浦々で摩訶不思議な現象が勃発する。
ゆく先々で遭遇する謎の文字、そして暗躍する“天才発明家”の影。
新たな侵略者に危機感を覚えたケロロ小隊が、侵略者のプライドをかけて立ち上がる!
そこに現れるケロン人の兄弟「アルル」と「デルル」はいったい何者なのか――
『ケロロ軍曹』史上最強の敵に、最大スケールの戦いと驚きがこの夏幕を開ける!
【キャスト】
ケロロ軍曹:渡辺久美子
タママ二等兵:小桜エツコ
ギロロ伍長:中田譲治
クルル曹長:子安武人
ドロロ兵長:草尾 毅
日向冬樹:桑島法子
日向夏美:斎藤千和
日向 秋:平松晶子
西澤桃華:池澤春菜
サブロー:石田 彰
東谷小雪:広橋 涼
アンゴル=モア:能登麻美子
ナレーション:長谷川 忍(シソンヌ)
アルル/デルル:ジェシー(SixTONES)
【スタッフ】
原作:吉崎観音『ケロロ軍曹』(KADOKAWA 刊)
脚本・総監督:福田雄一
監督:追崎史敏
キャラクターデザイン・総作画監督:小池智史
色彩設計:吉村智恵
美術監督:河合泰利
3DCG 監督:大矢和也
撮影監督:荻原猛夫
編集:齋藤朱里
音響監督:鶴岡陽太
音楽:瀬川英史
主題歌:ano「貸しっぱなしデスティニー」
オープニング曲:ano & 粗品「また帰ってきたケロッ!とマーチ」
制作:BN Pictures
配給:KADOKAWA、バンダイナムコフィルムワークス
●ライブ情報
「ano Hall Tour 2026 DUAL DINER」追加公演
詳細はこちら
https://ano-official.com/news/detail/72387
2026年9月4日（金）
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
会場：東京・東京ガーデンシアター
お問い合わせ先：ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)
TICKET
全席指定 ￥9,900(税込)
入場制限
3歳以上チケット必要、2歳以下入場不可
anoオフィシャルファンクラブ「CLUB DENTAL MOUSE」会員限定
弾き語りライブ「天国未遂 Vol.1」開催決定！
詳細はこちら
https://ano-official.com/news/detail/72449
【東京公演】
2026年7月10日(金)
＜1部＞ OPEN 16:00 / START 17:00
＜2部＞ OPEN 19:00 / START 20:00
会場：東京キネマ倶楽部
お問い合わせ先：ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)
席種・料金
1階スタンディング \7,700(税込)
2階指定席 \7,700(税込)
※東京公演のみ別途ドリンク代 \500
【大阪公演】
2026年7月12日(日)
時間：OPEN 16:00 / START 17:00
会場：大阪市中央公会堂 大集会室
お問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (平日12:00〜17:00)
席種・料金
全席指定 \7,700(税込)
注意事項
・3歳以上チケット必要
・2歳以下入場不可
●イベント情報
2026年7月15日（水）
Paledusk主催対バンツアー『Who killed Paledusk?? TOUR』（東京・Zepp Shinjuku）
©吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会
関連リンク
あの / ano 公式X
https://x.com/ano2mass
あの / ano STAFF 公式X
https://x.com/ano_staff
『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』公式サイト
https://www.bn-pictures.co.jp/keroro-anime/movie/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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