ano、『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の本編映像を使用した「貸しっぱなしデスティニー」のコラボMVをプレミア公開！

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6月26日（金）全国公開『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の主題歌としてanoが書き下ろした「貸しっぱなしデスティニー」（6月3日（水）より配信中）のCollaboration Music Videoが、anoのオフィシャルYouTubeチャンネルにて、プレミア公開された。

公開されたCollaboration Music Videoは、『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の本編映像をマッシュアップした内容となっており、監督はEita (maxilla)、編集はtachiが担当。「貸しっぱなしデスティニー」は、anoが作詞、そしてこめだわらと作曲を共作。編曲はTAKU INOUEが務める。クールでダークなサウンドとPOPSが融合し、コミカルな部分を兼ね備えた疾走感あふれるロックチューンとなっている。『ケロロ軍曹』シリーズ史上最大規模の戦いに相応しい楽曲に仕上がっており、Collaboration Music Videoでは、新劇場版の公開に先駆けて、迫力溢れるシーンと共に、楽曲の世界観をフルバージョンで体感できる。

1999年より「月刊少年エース」にて連載中の漫画家・吉崎観音による大人気作品『ケロロ軍曹』。2004年4月にアニメ放送がスタートしてから20周年を迎えた2024年4月1日に、公式YouTubeチャンネルにてアニメ化20周年の新プロジェクト再始動を公開。そして、アニメ20周年記念プロジェクトの一環として、劇場版としては2010年以来16年ぶりとなる劇場版新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』が6月26日（金）に全国公開！あのも、＜研究員ロボ役＞として本編に出演するので、乞うご期待！

●リリース情報

DIGITAL SINGLE

『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』主題歌

ano

「貸しっぱなしデスティニー」

作詞：あの

作曲：あの、こめだわら

編曲：TAKU INOUE

『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』オープニング曲

ano＆粗品

「また帰ってきたケロッ！とマーチ」

作詞：もりちよこ

作・編曲：沢田完

6月3日配信開始

配信リンクはこちら

https://tf.lnk.to/ano_keroromovie

●作品情報

『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』



6月26日（金）全国公開！

配給：KADOKAWA、バンダイナムコフィルムワークス

＜ストーリー＞

侵略なんて何のその、怠惰な日々を送るケロロ小隊一行。

そんなある日。渋谷で謎の妖怪たちが大発生!?

さらにそこから全国津々浦々で摩訶不思議な現象が勃発する。

ゆく先々で遭遇する謎の文字、そして暗躍する“天才発明家”の影。

新たな侵略者に危機感を覚えたケロロ小隊が、侵略者のプライドをかけて立ち上がる!

そこに現れるケロン人の兄弟「アルル」と「デルル」はいったい何者なのか――

『ケロロ軍曹』史上最強の敵に、最大スケールの戦いと驚きがこの夏幕を開ける!

【キャスト】

ケロロ軍曹:渡辺久美子

タママ二等兵:小桜エツコ

ギロロ伍長:中田譲治

クルル曹長:子安武人

ドロロ兵長:草尾 毅

日向冬樹:桑島法子

日向夏美:斎藤千和

日向 秋:平松晶子

西澤桃華:池澤春菜

サブロー:石田 彰

東谷小雪:広橋 涼

アンゴル=モア:能登麻美子

ナレーション:長谷川 忍(シソンヌ)

アルル/デルル:ジェシー(SixTONES)

【スタッフ】

原作:吉崎観音『ケロロ軍曹』(KADOKAWA 刊)

脚本・総監督:福田雄一

監督:追崎史敏

キャラクターデザイン・総作画監督:小池智史

色彩設計:吉村智恵

美術監督:河合泰利

3DCG 監督:大矢和也

撮影監督:荻原猛夫

編集:齋藤朱里

音響監督:鶴岡陽太

音楽:瀬川英史

主題歌:ano「貸しっぱなしデスティニー」

オープニング曲:ano & 粗品「また帰ってきたケロッ!とマーチ」

制作:BN Pictures

配給:KADOKAWA、バンダイナムコフィルムワークス

●ライブ情報

「ano Hall Tour 2026 DUAL DINER」追加公演

詳細はこちら

https://ano-official.com/news/detail/72387

2026年9月4日（金）

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

会場：東京・東京ガーデンシアター

お問い合わせ先：ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)

TICKET

全席指定 ￥9,900(税込)

入場制限

3歳以上チケット必要、2歳以下入場不可

anoオフィシャルファンクラブ「CLUB DENTAL MOUSE」会員限定

弾き語りライブ「天国未遂 Vol.1」開催決定！

詳細はこちら

https://ano-official.com/news/detail/72449

【東京公演】

2026年7月10日(金)

＜1部＞ OPEN 16:00 / START 17:00

＜2部＞ OPEN 19:00 / START 20:00

会場：東京キネマ倶楽部

お問い合わせ先：ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)

席種・料金

1階スタンディング \7,700(税込)

2階指定席 \7,700(税込)

※東京公演のみ別途ドリンク代 \500

【大阪公演】

2026年7月12日(日)

時間：OPEN 16:00 / START 17:00

会場：大阪市中央公会堂 大集会室

お問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (平日12:00〜17:00)

席種・料金

全席指定 \7,700(税込)

注意事項

・3歳以上チケット必要

・2歳以下入場不可

●イベント情報

2026年7月15日（水）

Paledusk主催対バンツアー『Who killed Paledusk?? TOUR』（東京・Zepp Shinjuku）

©吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会

関連リンク

あの / ano 公式X

https://x.com/ano2mass

あの / ano STAFF 公式X

https://x.com/ano_staff

『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』公式サイト

https://www.bn-pictures.co.jp/keroro-anime/movie/