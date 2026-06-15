【W杯】『ブルーロック』作者、日本VSオランダ戦に大興奮「熱い引き分けやったぁあ！」
漫画『ブルーロック』作画担当のノ村優介氏が15日、自身のXを更新。サッカー北中米Ｗ杯で日本代表がオランダと対戦し、2-2で引き分けた結果に、感想をつづった。
【動画】そこから撃つの！？中村敬斗の同点ゴール映像
試合前から「いよいよ日本初戦…！！」と反応。試合はオランダに2度リード許す苦しい流れだったが、中村敬斗と鎌田大地のゴールで何とか追いつき、引き分けで試合を終えた。
これにノ村氏は「熱い引き分けやったぁあ！！」と喜んでいる。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画で、無名の高校生FWである主人公・潔世一が、ライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトが舞台で、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げていく。
コミックスは累計6000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜2023年3月、第2期が2024年10月〜12月に放送。2022年にはゲーム化、2023年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。８月7日に公開される実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当。主演・潔世一役は高橋文哉が務める。
【動画】そこから撃つの！？中村敬斗の同点ゴール映像
試合前から「いよいよ日本初戦…！！」と反応。試合はオランダに2度リード許す苦しい流れだったが、中村敬斗と鎌田大地のゴールで何とか追いつき、引き分けで試合を終えた。
これにノ村氏は「熱い引き分けやったぁあ！！」と喜んでいる。
日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトが舞台で、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げていく。
コミックスは累計6000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜2023年3月、第2期が2024年10月〜12月に放送。2022年にはゲーム化、2023年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。８月7日に公開される実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当。主演・潔世一役は高橋文哉が務める。
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