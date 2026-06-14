「プロレス・新日本」（１４日、大阪城ホール）

上半期総決算の大阪城ホール大会「ＤＯＭＩＮＩＯＮ」が行われ、メインイベントのＩＷＧＰヘビー級選手権試合では、挑戦者で前王者の辻陽太（３２）が２４分３２秒、新技ファイヤーブラスターで王者カラム・ニューマン（２３）＝英国＝を沈め、ベルトを奪回した。

１・４東京ドーム大会でＩＷＧＰヘビー級王座を獲得した辻は、２度目の防衛戦となった４・４両国国技館大会でニューマンに敗れて失冠。そこから２カ月、両者は立場を変えての再戦となった。

若き王者ニューマンのエクスカリバー、ファイヤーボルトを浴びながらも耐えた辻は２０分過ぎにジーンブラスターで反撃。最後はひねりを加えた新技で勝負を決めた。「新日本プロレスは本当の意味で新時代を迎える。俺が現世代で、俺たちが現世代。新日本プロレスよ、覚悟はいいか。俺がＩＷＧＰヘビー級チャンピオンだ」とリングで高らかに宣言した。

新技は辻が大ファンである歌手のＭａｙ．Ｊに贈られた入場曲を聴いているときに思いついたという。「最後の技、見たか。ファイヤーブラスターだ。俺はこの技でＧ１、ＩＷＧＰを戦っていく」と新日本をけん引していく覚悟を示した。