岡山県高校総体2026

【岡山県高校総体2026】6月14日に児島マリンプールで競泳競技が行われました。

【男子の結果】
〈100m自由形〉
　1位　日野恵太（岡山一宮）　　記録：53秒38

〈100m平泳ぎ〉
　1位　平井良尚（矢掛） 　　　記録：1分3秒61

〈100m背泳ぎ〉
　1位　森脇亮雅（勝山） 　　　記録：1分1秒77

〈100mバタフライ〉
　1位　佐藤太一（岡山学芸館） 記録：56秒24

〈200m個人メドレー〉
　1位　赤木遥翔（倉敷古城池） 記録：2分9秒48

〈400m自由形〉
　1位　増野育夢（関西） 　　　記録：4分14秒71

〈4×200mフリーリレー〉
　1位　関西　　　　　　　　　 記録：8分5秒87

【女子の結果】

〈100m自由形〉
　1位　佐藤八重香（倉敷）　　　記録：57秒98 ※大会新

〈100m平泳ぎ〉
　1位　小鍛冶茉子（総社）　　　記録：1分11秒56

〈100m背泳ぎ〉
　1位　渡邉綾芽（作陽学園）　　記録：1分5秒92

〈100mバタフライ〉
　1位　上田萌華（岡山南）　　　記録：1分4秒51

〈200m個人メドレー〉
　1位　宇土碧花（清心女子）　　記録：2分24秒68

〈400m自由形〉
　1位　宇野綾乃（山陽学園）　　記録：4分29秒44

〈4×200mフリーリレー〉
　1位　清心女子　　　　　　　 記録：8分57秒88