【岡山県高校総体】競泳（男子・女子） 14日の結果
岡山県高校総体2026
【岡山県高校総体2026】6月14日に児島マリンプールで競泳競技が行われました。
【男子の結果】
〈100m自由形〉
1位 日野恵太（岡山一宮） 記録：53秒38
〈100m平泳ぎ〉
1位 平井良尚（矢掛） 記録：1分3秒61
〈100m背泳ぎ〉
1位 森脇亮雅（勝山） 記録：1分1秒77
〈100mバタフライ〉
1位 佐藤太一（岡山学芸館） 記録：56秒24
〈200m個人メドレー〉
1位 赤木遥翔（倉敷古城池） 記録：2分9秒48
〈400m自由形〉
1位 増野育夢（関西） 記録：4分14秒71
〈4×200mフリーリレー〉
1位 関西 記録：8分5秒87
【女子の結果】
〈100m自由形〉
1位 佐藤八重香（倉敷） 記録：57秒98 ※大会新
〈100m平泳ぎ〉
1位 小鍛冶茉子（総社） 記録：1分11秒56
〈100m背泳ぎ〉
1位 渡邉綾芽（作陽学園） 記録：1分5秒92
〈100mバタフライ〉
1位 上田萌華（岡山南） 記録：1分4秒51
〈200m個人メドレー〉
1位 宇土碧花（清心女子） 記録：2分24秒68
〈400m自由形〉
1位 宇野綾乃（山陽学園） 記録：4分29秒44
〈4×200mフリーリレー〉
1位 清心女子 記録：8分57秒88