『鬼の花嫁』PV解禁でOPはClariS、EDは山崎育三郎 7月4日放送スタート
アニメ『鬼の花嫁』が、TOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビにて7月4日より毎週土曜24時30分から放送されることが決定した。あわせてPVが解禁され、OPはClariS、EDは山崎育三郎が担当する。
【動画】ClariSのOP音源！公開された『鬼の花嫁』PV
PVではアニメ映像とともに、主題歌音源も初解禁。オープニングテーマ「ヒトコト」を歌うClariS、エンディングテーマ「心星」を歌う山崎育三郎よりコメントも到着した。
同作は、人間とあやかしが共存する世界で、不遇な人生を歩む平凡な高校生・柚子が、あやかしの頂点にたつ鬼の鬼龍院玲夜と出会い、花嫁に見出されたことで、物語は大きく動き出す物語。運命の出逢いからはじまる、和風あやかしシンデレラストーリー。
シリーズ累計650万部突破（電子含む）を突破する大人気小説＆コミックで、「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2023」大賞の受賞作となっている。
■ClariSコメント
この度、TVアニメ『鬼の花嫁』のオープニングテーマを務めさせていただくClariSです！あやかしの艷やかな麗しさが印象的で、誰かに愛し愛されることの尊さが感じられる素敵な作品のアニメ化！こうしてこの作品のOPテーマを担当できること、感謝の気持ちでいっぱいです。
現在公開中のPVからも『鬼の花嫁』の世界観が繊細に伝わってきて、放送が今から楽しみです♪「ヒトコト」は艶やかで切ないメロディーに、柚子ちゃんの想いを乗せた１曲。また、ハモリやコーラスで3人の声の重なりや厚みを楽しんでいただける楽曲に仕上がっています。私たちらしくTVアニメ『鬼の花嫁』に寄り添い、温かみや美しさを探究した音楽で作品を盛り上げていきます。
■山崎育三郎コメント
この度、TVアニメ『鬼の花嫁』の主題歌を担当させていただけることを大変光栄に思います。作品が持つ、切なさの中にある強さや、“愛すること”の美しさに強く心を動かされました。登場人物たちの宿命や想いがより鮮明に伝わってきて、楽曲「心星」がこの作品の世界に寄り添えることを嬉しく感じています。アニメをご覧になる皆様の心に、楽曲とともに深く残る作品になれば幸いです。
■キャスト
東雲柚子：早見沙織
鬼龍院玲夜：梅原裕一郎
東雲花梨：石見舞菜香
狐月瑶太：逢坂良太
透子：千本木彩花
猫田東吉：花江夏樹
荒鬼高道：坂泰斗
鬼山桜河：島崎信長
鬼山桜子：遠藤 綾
ソウ：寺澤百花
アオ：小橋美憂
【動画】ClariSのOP音源！公開された『鬼の花嫁』PV
PVではアニメ映像とともに、主題歌音源も初解禁。オープニングテーマ「ヒトコト」を歌うClariS、エンディングテーマ「心星」を歌う山崎育三郎よりコメントも到着した。
シリーズ累計650万部突破（電子含む）を突破する大人気小説＆コミックで、「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2023」大賞の受賞作となっている。
■ClariSコメント
この度、TVアニメ『鬼の花嫁』のオープニングテーマを務めさせていただくClariSです！あやかしの艷やかな麗しさが印象的で、誰かに愛し愛されることの尊さが感じられる素敵な作品のアニメ化！こうしてこの作品のOPテーマを担当できること、感謝の気持ちでいっぱいです。
現在公開中のPVからも『鬼の花嫁』の世界観が繊細に伝わってきて、放送が今から楽しみです♪「ヒトコト」は艶やかで切ないメロディーに、柚子ちゃんの想いを乗せた１曲。また、ハモリやコーラスで3人の声の重なりや厚みを楽しんでいただける楽曲に仕上がっています。私たちらしくTVアニメ『鬼の花嫁』に寄り添い、温かみや美しさを探究した音楽で作品を盛り上げていきます。
■山崎育三郎コメント
この度、TVアニメ『鬼の花嫁』の主題歌を担当させていただけることを大変光栄に思います。作品が持つ、切なさの中にある強さや、“愛すること”の美しさに強く心を動かされました。登場人物たちの宿命や想いがより鮮明に伝わってきて、楽曲「心星」がこの作品の世界に寄り添えることを嬉しく感じています。アニメをご覧になる皆様の心に、楽曲とともに深く残る作品になれば幸いです。
■キャスト
東雲柚子：早見沙織
鬼龍院玲夜：梅原裕一郎
東雲花梨：石見舞菜香
狐月瑶太：逢坂良太
透子：千本木彩花
猫田東吉：花江夏樹
荒鬼高道：坂泰斗
鬼山桜河：島崎信長
鬼山桜子：遠藤 綾
ソウ：寺澤百花
アオ：小橋美憂
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