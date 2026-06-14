『名探偵プリキュア！』池袋フェス詳細発表 ED歌手・増井優花が登壇！写真館やグッズなど展開
アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）のイベント『名探偵プリキュア！ いっしょになぞとき！ はなまるかいけつフェスティバル！』の詳細が発表された。エンディング主題歌の歌唱を担当している増井優花の登壇が決定した。会期中、毎日プリキュアが登場する「名探偵プリキュア！ステージ」にて、特定の日時に登場予定で、一緒に歌って踊って、はなまるステキな公演をお届けする。
【写真】キュアアルカナの立像や着ぐるみ登場！『たんプリ』フェスの様子
イベントの舞台は、みんなが楽しみにしてきた毎年恒例のフェスティバル。そんな中、キュアット探偵事務所にフェスティバル関係者から多くの依頼が舞い込んでくる。その依頼の中に、フェスティバルの象徴である「クリスタルの花」が怪盗団ファントムに盗まれたという予告状が…あんな、みくるたちと力を合わせて一緒にナゾを解決できる。
写真を撮ったり遊んだり、楽しい思い出が作れる体験型展示イベントで、その他にもプリキュアの衣装を着てカメラマンに撮影してもらえる「なりきり写真館」(有料)やイベントオリジナルを取り扱うグッズショップ等など企画盛りだくさんで展開。
7月31日(金)〜8月23日(日)の24日間、池袋・サンシャインシティの展示ホールAにて開催予定で、チケットは本日14日午前9時よりチケットぴあにて発売がスタートした。
『名探偵プリキュア！』は、主人公のマコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生・明智あんなが、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
そこで、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれている。
■チケット料金
一般早割券（中学生以上）：2,200円
こども早割券（3歳〜小学生）：1,800円
一般当日券（中学生以上）：2,500円
こども当日券（3歳〜小学生）：2,100円
【写真】キュアアルカナの立像や着ぐるみ登場！『たんプリ』フェスの様子
イベントの舞台は、みんなが楽しみにしてきた毎年恒例のフェスティバル。そんな中、キュアット探偵事務所にフェスティバル関係者から多くの依頼が舞い込んでくる。その依頼の中に、フェスティバルの象徴である「クリスタルの花」が怪盗団ファントムに盗まれたという予告状が…あんな、みくるたちと力を合わせて一緒にナゾを解決できる。
7月31日(金)〜8月23日(日)の24日間、池袋・サンシャインシティの展示ホールAにて開催予定で、チケットは本日14日午前9時よりチケットぴあにて発売がスタートした。
『名探偵プリキュア！』は、主人公のマコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生・明智あんなが、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
そこで、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれている。
■チケット料金
一般早割券（中学生以上）：2,200円
こども早割券（3歳〜小学生）：1,800円
一般当日券（中学生以上）：2,500円
こども当日券（3歳〜小学生）：2,100円
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優