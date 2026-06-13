たけし軍団の芸人・つまみ枝豆(68)が11日、自身のインスタグラムを更新し、妻でタレントの江口ともみ(58)と結婚30周年を迎えたことを報告した。



【写真】30年前の美女と強面！江口の美しさが際立つウエディング2ショット

枝豆は「本日6月11日は結婚記念日 我々夫婦の30回目の記念日であります。世間ではパール婚と言うらしい」と報告。「毎年思うし、口に出しても言うけど本当にあっという間の30年」と結婚生活を振り返り、江口に対しては「かぁさん、長きに渡ってこんなにわがままでいい加減な男と一緒にいてくれてありがとう。とぉさんは本当に幸せです。今後も金婚式まで一緒に頑張っていこうね」と感謝を記した。



また「以前 俺がかぁさんに生まれ変わっても一緒になれるかな～なんて言ったら『絶対一緒になるし、別々に生まれ変わっても必ずとぉさんを見つけるからね』と言ってくれた」と微笑ましいエピソードも披露。「本当に嬉しかったなぁ～その言葉だけで充分だよ」とつづった。



投稿には30周年を祝う2ショット写真と、30年前の披露宴の写真を添えた。芸能界「ケンカ最強」「最恐」といった話題でたびたび名前が挙がる枝豆だが、穏やかな2ショットにファンからは「枝豆サン男前！なにより奥サンメチャ美人」「私もパール婚目指します」といった声が寄せられた。



江口も自身のインスタグラムで30周年を報告。「楽しい事も辛い事も一緒に過ごしてきて やっぱりとおさん(枝豆)といると安心するなと改めて感じる日々でございます」と記し、「これからもお互い支え合って、笑顔で過ごしていこうね♡とおさん」と結んだ。



（よろず～ニュース編集部）