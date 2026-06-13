なにわ男子、デビュー時と同じポーズでの比較ショット公開「エモすぎる」「イケメン度が増してる」とファン歓喜
【モデルプレス＝2026/06/13】なにわ男子の公式Instagramが6月11日までに更新された。1年目と5年目の比較写真が公開され、話題となっている。
【写真】STARTOアイドル「イケメン度が増してる」デビュー時と現在の比較ショット
投稿では「なにわ男子の1年目 ◆ 5年目」（※◆は正式には飛行機の絵文字）とコメントし、1年目と5年目の比較写真を2回に分けて多数投稿した。1年目で撮影された写真を5年目では同じポーズで再現しており、大橋和也と大西流星は両手でピースする姿、西畑大吾と道枝駿佑が料理を食べさせ合う姿、長尾謙杜と藤原丈一郎が野球のポーズをする姿、高橋恭平と藤原丈一郎が口を開けている姿などが公開されている。
この投稿には「可愛いから大人の男になってる」「イケメン度が増してる」「エモすぎるショット」「成長した姿が見れて感動」「ずっと仲良しのメンバーを見てたい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】STARTOアイドル「イケメン度が増してる」デビュー時と現在の比較ショット
◆なにわ男子、デビュー時と現在の比較ショット
投稿では「なにわ男子の1年目 ◆ 5年目」（※◆は正式には飛行機の絵文字）とコメントし、1年目と5年目の比較写真を2回に分けて多数投稿した。1年目で撮影された写真を5年目では同じポーズで再現しており、大橋和也と大西流星は両手でピースする姿、西畑大吾と道枝駿佑が料理を食べさせ合う姿、長尾謙杜と藤原丈一郎が野球のポーズをする姿、高橋恭平と藤原丈一郎が口を開けている姿などが公開されている。
◆なにわ男子のショットに反響
この投稿には「可愛いから大人の男になってる」「イケメン度が増してる」「エモすぎるショット」「成長した姿が見れて感動」「ずっと仲良しのメンバーを見てたい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】