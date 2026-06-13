駐車場で保護された寂しげな子猫の3年後の姿に反響が寄せられています。話題の投稿は700件以上の「いいね！」を獲得し「幸せな毎日なんだね！幸せと平和すぎて、警戒というものを、忘れたんだね」「メチャメチャかわゆい！モフりたいです」とのコメントが寄せられていました。

【写真：３年前、駐車場で『寂しげな子猫』を保護したら……『同じ猫とは思えない』現在の様子】

寂しげな子猫が3年後に…

Threadsアカウント「okome」に投稿されたのは、保護猫の子猫時代と現在のビフォーアフターです。猫の「こまち」ちゃんは、3年前に投稿者さんのご主人が駐車場で保護したそうです。当時のこまちちゃんは、とてもさみしそうだったといいます。

そして、現在のこまちちゃんはというと、見事なヘソ天で寝ているそうです。投稿者さんのおうちで安心安全に暮らす中で、すっかり警戒心を忘れてしまったのかもしれません。幸せな「猫の開き」になったこまちちゃんの姿に、多くの人が癒やされているといいます。

激しすぎるギャップに爆笑の声

こまちちゃんのビフォーアフターを見たThreadsユーザーたちからは「すんごいギャップに吹き出しました」「ギャハハ！落差激しい！笑笑」「ここ最近で一番できのよいビフォーアフターだと思う」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「okome」では、投稿者さんの愛猫たちの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「okome」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。