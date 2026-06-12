鈴木実貴子ズが＜47都道府県路上ライブツアー“いばらのみち ファイナル”＞を、7月19日(日)に大阪・大阪城公園にて開催することを発表した。

本企画は、2026年1月にリリースしたメジャー2ndアルバム『いばら』のリリースを記念して全国47都道府県を訪れ、路上ライブを行う企画“いばらのみち”の締めくくりとして開催されるもの。

当日は鈴木実貴子（Vo, G）によるソロでの弾き語りライブを実施。ズ（Dr）は、会場でのセッティングやチラシ配り、映像・写真撮影などを担当する予定だ。

また、ズによるチャレンジ企画「へいべべチャレンジ」の一般募集がスタート。前作「心臓」のリリースの際に、「狂ってチャレンジ」としてびしょ濡れになったり、瓦を頭で割ったり、海に落ちたりと様々なものにチャレンジをしてきたズ。好評の声を受け、今回はリリース未定の新曲「へいべべ」にちなんで、「へいべべチャレンジ」のアイディアを公募することとなった。

さらに、来年2月にはバンド史上最大規模となるワンマンライブ＜とりもどせ、俺のハードコア＞を開催する鈴木実貴子ズ。

こちらのワンマンライブのチケット受付は6月18日(木)から受付開始となっている。

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◾︎ズ コメント

もうすぐメジャーデビューして2年が経つ。新たなステージで、バンドのボーカルが苦労してたくさん曲を作り続けているのにドラムの俺は何もしなくていいのだろうか、、、？？（そんなこと思ってません）

いや、そんなことはない！俺にだってできることはあるはずだ！！（そんなこと思ってません（2回目））

と、いうことで始まったズチャレンジ。（嘘です）

今のところ海に落ちたり瓦を頭で割ったりタライで川を渡ったり、、、？？新曲にチャレンジ動画を添えることで再生回数に貢献してみせます！！！！

なので皆さん、ズにやってみて欲しい、挑戦してみて欲しいことをバシバシご応募くださいませ！！

、、、冷やかしはやめてね？？

鈴木実貴子ズ、否、ズ「へいべべチャレンジ」募集

応募はこちらから：https://form.run/@cr-heibebechallenge

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◾︎ライブ情報

＜鈴木実貴子ズ 47都道府県路上ライブツアー“いばらのみち ファイナル”＞

日時：2026年7月19日（日）17:00 - 18:00

場所：大阪城公園（〒540-0002 大阪府大阪市中央区大阪城1-1）

※大阪城公園駅野外ストリートライブ（城天） ＜AL「いばら」リリース記念47都道府県路上ライブツアー『いばらのみち』＞

6/13（土）：福島（※振替公演）

※ライブ場所に関しては、ライブ当日に発表 ＜鈴木実貴子ズ ワンマンライブ「とりもどせ、俺のハードコア」＞

日程：2027年2月10日(水)

時間：開場 18:30/開演19:30

会場開場：恵比寿・LIQUIDROOM

【イープラス プレオーダー】

受付期間：06/18(木)12:00〜06/24(水)18:00

受付URL：https://eplus.jp/suzukimikiko/ ＜自主企画イベント「心臓の騒音」＞

・第1弾

ゲスト：9mm Parabellum Bullet

日程：7月30日(木)

時間：開場 18:30 開演 19:00

会場 ：新代田FEVER ・第2弾

ゲスト：フラワーカンパニーズ

日程：12月3日(木)

時間：開場 18:30 開演 19:00

会場 ：新代田FEVER