阪神は１１日、日本野球機構（ＮＰＢ）に確認を求める書類を提出した。

当該事象は１０日のソフトバンク戦。１点を追う七回１死一塁で二盗を試みた一走・熊谷がタッチアウト。藤川監督がリクエストを要求するも判定は覆らなかった。指揮官は審判に詰め寄ったが、リクエスト後の異議は認められておらず、退場が宣告された。

この日、嶌村球団本部長がみずほペイペイドームで取材対応。「まずリプレーの案件について藤川監督が退場になったことについては、アグリーメントに載っている通りです。そこについては逆に申し訳ない。受け入れております」と話した。その上で「球団として意見書、というかどちらかというと確認ですね。確認書の意味合いが強いですが、先ほどＮＰＢ、セ・リーグの方には提出しました」と明かした。

球団として判定に異議を唱える考えは一切なく、アウトの判定になった根拠を示してほしいというのが趣旨。「監督はそれ（退場）を承知で行かれたので、我々もそれくらい重い判定であったという理解をしております」と同本部長。リプレー検証には約５分ほどの時間を要していたことも踏まえ「どういった経緯でそういう判定になったのか、教えていただきたいということで。それで終わりにしますので、それをもってどうこう、ということではございません」と説明した。