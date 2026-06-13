髪の細さや少なさだけでなく、湿気によるうねりも気になる今の時季。うまくボリュームがでないと悩んでいるなら、ふんわり見える「レイヤーボブ」に挑戦してみては？ ボブならではのまとまりやすさと、エアリーな質感を得られるのが魅力です。そのグラマラスな仕上がりは、大人世代のエレガントな品格に磨きをかけてくれる予感。 丸みとくびれを両立 短めにカットするとさっぱり見える印象があります