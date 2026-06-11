ジョーダンやウェンバンヤマらのサインボールが当たる…NBAの数量限定シークレットボックスが発売

NBA公式の直筆サイン入りバスケットボールが1球封入される「2026 Under Wraps NBA BASKETBALLS Volume I」が、6月12日の正午より「NBA Store Japan」から販売される。

本商品は、箱を開けるまで中身がわからない“UNDER WRAPS（アンダー・ラップス）”仕様のシークレットコレクション。現役のスーパースターからレジェンド、注目のトップルーキーまで、幅広いラインナップの選手たちの直筆サイン入りボールがランダムに封入されている。

封入されるボールは全5種類。1選手の直筆サインが入った「シングルサイン」をはじめ、サインに加えて選手の記録やニックネームなどが書かれた「インスクリプション」、2名以上の直筆サインが入った「マルチサイン」が存在する。

さらに、著名なアーティストによる描き下ろしが施された世界に一つだけのアートボールや、実際の試合で使用されたボールに直筆サインが施された「ゲームユーズド」といった希少性の高いアイテムも含まれている。

価格は1ボックス8万円（税込）となっており、マイケル・ジョーダン（元シカゴ・ブルズほか）やビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）、ジェイレン・ブランソン（ニューヨーク・ニックス）、ケイド・カニングハム（デトロイト・ピストンズ）など、新旧のスター選手のサイン入りボールがラインナップされている。数量限定の商品となっているため、ファンの注目を集めそうだ。

【画像】MJやエイリアンなど新旧NBAスターのサイン入りボールが封入されている