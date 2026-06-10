MagSafe対応でピタッと装着！カード収納もできる2WAYスマホスタンド
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、MagSafe対応でスマホ背面にピタッと装着でき、カード収納とスタンド機能を兼ね備えたカード収納付きスマホスタンドを発売した。ラインナップは、2WAYスタンドタイプの「200-STN105」シリーズと、超軽量タイプ「200-STN106」シリーズの2モデル。それぞれブラック・ホワイトの2色展開で、合計4種類を用意している。
■スマホスタンドを持ち歩く手間をなくす
外出先で動画を見たり、オンライン会議に参加したりする際に、「スタンドを持ってくればよかった」と感じたことはないだろうか。本製品はスマートフォン背面に装着して持ち運べるため、必要な時にすぐスタンドとして使用できる。別途スタンドを持ち歩く必要がなく、スマートなモバイル環境を実現する。
■MagSafe対応で着脱もスムーズ
MagSafe対応のマグネットを採用し、スマートフォンへ簡単に装着できる。取り付けや取り外しに手間がかからず、使いたい時だけサッと利用できるのが特長だ。強力な磁力でしっかり固定しながらも、必要に応じて簡単に取り外せるため、自宅でも外出先でも快適に活用できる。
■カードケースとスタンドを一体化
本製品は最大2枚までカードを収納できるカードケース機能を搭載している。交通系ICカードや社員証、よく使うカードを収納しておけば、外出時の荷物を減らせる。スマホスタンドとカードケースをひとつにまとめることで、毎日の持ち物をよりシンプルに整理できる。
■開くだけでスタンドに早変わり
パカッと開くだけでスタンドに早変わりし、好きな角度でピタッとキープすることができる。外出先でスマホで動画を見たりする際など便利だ。もちろんスマホを横向きにさせて使うこともできる。
■薄型・折りたたみ設計で持ち運びも快適
使用しない時は折りたたんでフラットな状態にできるため、スマートフォンの操作性や携帯性を損なわない。
200-STN105シリーズは約1.1cmの薄型設計で、200-STN106シリーズは約0.9cmと超薄型＆超軽量設計。ポケットやバッグへの収納もスムーズだ。
■2WAYスマホスタンド「200-STN105BK」
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■開くだけでスタンドに早変わり
パカッと開くだけでスタンドに早変わりし、好きな角度でピタッとキープすることができる。外出先でスマホで動画を見たりする際など便利だ。もちろんスマホを横向きにさせて使うこともできる。
■薄型・折りたたみ設計で持ち運びも快適
使用しない時は折りたたんでフラットな状態にできるため、スマートフォンの操作性や携帯性を損なわない。
200-STN105シリーズは約1.1cmの薄型設計で、200-STN106シリーズは約0.9cmと超薄型＆超軽量設計。ポケットやバッグへの収納もスムーズだ。
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