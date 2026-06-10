乃木坂46を卒業後、女優、タレントとして活動している相楽伊織さんのデジタル限定写真集「Afternoon Blur」（ワニブックス）がリリースされました。



【写真】オトナの色気がダダ漏れの相楽伊織さん

同写真集は、黒を基調とした衣装に身を包み、オトナの色気をまとった相楽さん魅力を凝縮した一冊です。研ぎ澄まされたボディラインとしなやかな曲線美が際立つカットの多数収録し、ドレッシーな装いから大胆な水着ショットまで、成熟した女性ならではの奥行きある表情と洗練されたたたずまいを余すことなく切り取りました。今の彼女だからこそたどり着いた、上質な大人の魅力を堪能できます。



相楽さんは「いつも応援ありがとうございます。今回は大人っぽくしっとりとしたグラビアに仕上がっています！私は黒のシースルーの衣装がお気に入りです。私らしいグラビアになってるのでぜひご覧ください！」とコメントしています。



相楽さんはXで「デジタル写真集 各電子書籍から発売されています いい感じに仕上がってます」と投稿。「セクシーだね」「毎回仕上げてきて、いおりさん流石」「めっちゃカワイイ ！ いおりんのビキニショット、大好きっ」とコメントが寄せられています。



【相楽伊織さんプロフィール】

さがらいおり 1997年11月26日生まれ 埼玉県出身 2013年に乃木坂46の2期生としてデビューし、2018年まで活動。卒業後はグラビアのほか、女優やタレントとしても幅広く活動。1st写真集『浮遊夢』（集英社）が発売中。最新情報は公式サイト（https://sagara-iori.jp/）、公式X(@1126iorisagara)、公式Instagram（@_iorisagara264_）