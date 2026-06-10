佐賀バルーナーズが琉球退団のドットソンと基本合意…リトルに続き元NBAの実力者を獲得

6月10日、佐賀バルーナーズは、琉球ゴールデンキングスから自由交渉選手リストに登録されていたデイミアン・ドットソンと、2026－27シーズンの選手契約に基本合意したことを発表した。同選手は11日付で自由交渉選手リストから抹消される。

アメリカ出身で32歳のドットソンは、196センチ95キロのシューティングガード。2017年のNBAドラフトでニューヨーク・ニックスから2巡目全体44位指名を受けると、クリーブランド・キャバリアーズでもプレーし、NBA通算213試合に出場。1試合平均7.5得点、2.5リバウンド、1.5アシストを記録した。

2022年以降はGリーグ、トルコ、中国のクラブを渡り歩き、2025年12月に琉球へ加入。シーズン途中からBリーグに参戦すると、B1リーグ戦39試合に出場し、1試合平均22分35秒のプレータイムで12.4得点、3.8リバウンド、1.8アシスト、3ポイント成功率38.6パーセントをマークした。途中加入ながらオフェンスの起点として存在感を発揮し、琉球のファイナル進出にも貢献した。

佐賀にとっては、8日に加入が発表されたナシール・リトルに続く元NBA選手の獲得。Bプレミア初年度へ向けて、実績あるタレントを加える積極補強となった。

今回の契約発表に際し、ドットソンはクラブを通じて次のようにコメントした。

「佐賀バルーナーズファンの皆さま 佐賀バルーナーズの一員になれたことを大変うれしく、そして光栄に思います。これまで様々な国でプレーをし、多くのバスケットボール文化に触れてきた私にとって、佐賀で新たな章を幕開けできることは大きな喜びです。

クラブ関係者さまとの会話を通じて、このクラブが情熱、人間性、意志が、最高レベルに基づいて築かれていることを知りました。私はこれまでの経験、プロ意識、エネルギー、そして勝利へのメンタリティーを、チームに注ぎ込むことをお約束します。目標は勝利に貢献し、街を代表して、ファンの皆さまと思い出を残すことです。

私と家族を温かく迎えてくださり、お礼を申し上げます。バルーナーズファンの素晴らしい評判を耳にしており、佐賀のコミュニティの一員となれること、熱烈な応援を肌で感じられることを楽しみにしています。素晴らしいシーズンにしましょう！Go Ballooners!」





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