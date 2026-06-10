【6月10日の契約情報】宇都宮がエースの去就発表…長崎や千葉Jから移籍、琉球退団選手の新天地も

6月10日、Bリーグ所属クラブが、9月に開幕する2026－27シーズンへ向けて契約情報を発表した。

選手の契約情報を連日発表している宇都宮ブレックスは、比江島慎との契約継続に合意した。契約期間は2027－28シーズンまでの2年間。今年8月に36歳となる日本人エースは、新B1「Bプレミア」でも“ブレックスの顔”としてプレーする。

長崎ヴェルカの初優勝に貢献した山口颯斗は、プレーヤーオプションにより契約を解除し、来シーズンから神戸ストークスへ移籍することが決まった。神戸との契約期間は2028－29シーズンまで。3年目はプレーヤーオプションとなる。

そのほか、群馬クレインサンダーズが25歳の“司令塔”中村拓人と契約継続し、千葉ジェッツから退団することが発表されていた加藤ダニエルは信州ブレイブウォリアーズへ、同じく千葉Jを退団する二上耀は三遠ネオフェニックスに移籍することになった。

また、佐賀バルーナーズは琉球ゴールデンキングスから自由交渉選手リストに登録されていたデイミアン・ドットソンと基本合意。8日に加入が発表されたナシール・リトルに続き、元NBA選手を獲得した。

6月10日に発表されたBリーグ契約情報は以下のとおり。

◆■6月10日のBリーグ契約情報

＜選手＞



比江島慎（宇都宮／契約継続）



中村拓人（群馬／契約継続）



二上耀（三遠／千葉Jから移籍）



デイミアン・ドットソン（佐賀／琉球から移籍）



高橋昌也（青森／契約継続）※通訳兼任



加藤ダニエル（信州／千葉Jから移籍）



山口颯斗（神戸／長崎から移籍）



ルーズベルト・アダムス（福岡／徳島から移籍）



澤邉圭太（熊本／契約継続）



ケビン・ラーセン（鹿児島／海外クラブから移籍）



紱川慎之介（東京U／佐賀から完全移籍）

＜スタッフ＞



山田謙治（横浜BC AC／契約継続）



ユッカ・トイヤラ（横浜BC AC／契約継続）



伊藤大樹（横浜BC AC／契約継続）



佐野智郎（品川HC／契約継続）



鵜澤潤（新潟HC／契約継続）





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