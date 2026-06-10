シャープが7カ月ぶりに首位返り咲き、26年5月に売れた4KテレビTOP10
「BCNランキング」2026年5月の月次集計データによると、4Kテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS 4K
4T-C43HN2（シャープ）
2位 REGZA
55Z875R（TVS REGZA）
3位 REGZA
43M550R（TVS REGZA）
4位 REGZA
43Z670R（TVS REGZA）
5位 REGZA
50M550R（TVS REGZA）
6位 AQUOS 4K
4T-C50HN2（シャープ）
7位 AQUOS 4K
4T-C55HV1（シャープ）
8位 REGZA
50Z670R（TVS REGZA）
9位 BRAVIA 5
K-55XR50（ソニー）
10位 REGZA
55Z770R（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS 4K
4T-C43HN2（シャープ）
2位 REGZA
55Z875R（TVS REGZA）
3位 REGZA
43M550R（TVS REGZA）
4位 REGZA
43Z670R（TVS REGZA）
5位 REGZA
50M550R（TVS REGZA）
6位 AQUOS 4K
7位 AQUOS 4K
4T-C55HV1（シャープ）
8位 REGZA
50Z670R（TVS REGZA）
9位 BRAVIA 5
K-55XR50（ソニー）
10位 REGZA
55Z770R（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。