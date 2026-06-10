宇都宮を退団したコロネルHC、台湾の高雄全家海神へ就任…「私にとって一生の宝物です」

6月10日、宇都宮ブレックスは、5月14日付でヘッドコーチ契約の解除および退団を発表していたジーコ・コロネル氏について、台湾のプロバスケットボールリーグ「TPBL」に所属する高雄全家海神の新ヘッドコーチに就任することを発表した。





ニュージーランド出身で現在43歳のコロネル氏は、母国のリーグなどでアシスタントコーチやヘッドコーチを歴任し、ニュージーランド代表のコーチも経験。Bリーグでは2021－22シーズンに島根スサノオマジックのアシスタントコーチへ就任し、翌シーズンはアソシエイトコーチを務めた。

その後、2024－25シーズンに宇都宮のアシスタントコーチへ就任。同シーズン中の2025年1月には、体調不良により急遽入院したケビン・ブラスウェル前HC（その後2月に逝去）に代わってヘッドコーチ代行へ就任した。志半ばで倒れた前指揮官の遺志を継ぐ形でチームをまとめ上げ、B1リーグ戦優勝、およびBCL Asia2025優勝へと導いた。続く2025－26シーズンはヘッドコーチに就任し、東アジアスーパーリーグ（EASL）2026優勝を成し遂げていた。

5月の退団発表に際して、コロネル氏がクラブを通じて寄せたコメントは以下のとおり。

「BREX NATIONの皆さま、この2年間、チームと私への皆さまの真摯な思いやりと無条件のサポートを経験できたことは、私にとって一生の宝物です。特に皆さまからいただいた手紙には心から感謝しています。それらはバスケットボールにさらなる深みを与えてくれ、私の努力にさらなる価値を与えてくれました。いつかまた皆さまとお会いできることを願っています。皆さまは私にとって特別な存在です。ぜひ、また声をかけてください」



戦友に捧げた優勝。

ケビン・ブラスウェルHCを抱きしめるジーコ・コロネルHC代行。@utsunomiyabrex #Bリーグ #りそなグループ#Bリーグファイナル pic.twitter.com/6yIROVhpBS

- B.LEAGUE（Bリーグ） (@B_LEAGUE) May 27, 2025

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