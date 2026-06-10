信州ブレイブウォリアーズ、千葉J退団の加藤ダニエルを獲得…204センチの若きビッグマンと2年契約

6月10日、Bリーグの信州ブレイブウォリアーズは、前千葉ジェッツの加藤ダニエルと2026－27シーズンの新規選手契約に合意したことを発表した。なお、加藤とは2027－28シーズンまでの2年契約を締結している。

京都府出身で21歳の加藤は、204センチ115キロのセンター兼パワーフォワード。17歳からバスケットボールを始め、クラブチーム「Tokyo Samurai」でのプレーを経てアメリカの高校へ留学した。その後、全米短期大学体育協会（NJCAA）所属のハーフォード・コミュニティ大学へ進学した経歴を持つ。

その後、2025年8月に特別指定選手として千葉Jへ加入し、2025－26シーズンにBリーグデビューを果たした。今シーズンはB1リーグ戦6試合に出場し、1試合平均1.0得点、0.2リバウンド、0.2ブロックを記録している。

信州は今オフ、日本代表の渡邉飛勇が退団。日本人ビッグマンの補強が注目されるなか、9日に発表されたトビンマーカス海舟に続いて、元千葉Jのビッグマンが加入することとなった。

今回の発表に際し、加藤がクラブを通じて発表したコメント全文は以下の通り。

▼加藤ダニエル コメント



「信州ブレイブウォリアーズのブースターの皆様へ



こんにちは、加藤ダニエルと申します。



信州ブレイブウォリアーズに加入できることを、物凄く嬉しく、また感謝しております。キャリアの次のステップを考えるにあたり、私は成長を続け、自分自身に挑戦し、そして特別な何かの一員になれる場所を探していました。信州こそが、まさにその場所だと心から信じています。



バスケットボールは私に素晴らしい旅を与えてくれました。このような機会を当然のこととは決して思っていません。これほど情熱的なブースターの方々や、地域社会との強いつながりを持つクラブに加われることは、私にとって大きな意味があります。



ブースターの皆様、私を温かく迎えてくださりありがとうございます。信州のファンがもたらすエネルギーと応援には以前から感銘を受けており、それを自分の肌で感じられる日が待ち遠しいです。ブレイブウォリアーズのユニフォームを身にまとい、この地域を代表し、コートに立つたびに全力を尽くせることを楽しみにしています。



一生懸命努力し、成長を続け、情熱と誇りを持ってプレーすることをお約束します。シーズンを通して困難もあるでしょうが、その一歩一歩を皆さんと共に歩んでいければと思います。皆さんの応援は大きな力になります。皆さんと強い絆を築けることを楽しみにしています。



私を信じてくださり、信州ファミリーの一員となるこの機会を与えてくださったことに感謝します。皆さんと共に成し遂げられることに胸を躍らせており、皆さんと早くお会いできるのを楽しみにしています。このシーズンを特別なものにしましょう。Go Brave Warriors!」