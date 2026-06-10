ＮＰＢは１０日、セ、パ両リーグの５月度の「大樹生命月間ＭＶＰ賞」受賞者を発表した。

セ・リーグは投手部門、野手部門ともに阪神勢が受賞。高橋遥人投手と佐藤輝明選手が３、４月度に続く受賞となった。２カ月連続での同一チーム、同一選手の投打同時受賞は両リーグ通じて初となる。

高橋投手は５月に４試合に先発し３勝０敗、防御率１・５２と圧倒的な数字を残した。

佐藤選手は全２５試合に先発出場し、リーグトップの打率・３６３、３３安打、長打率・６７０、出塁率・４４２を誇り、７本塁打はリーグトップタイだった。

パ・リーグは日本ハムの伊藤大海投手と西武のネビン選手が受賞。

伊藤投手は４試合に先発しリーグトップの４勝を挙げ３１奪三振、防御率１・２４の好成績だった。

ネビン選手は故障から復帰して２４試合に先発出場し、リーグトップの長打率・７２９、リーグ２位の９本塁打、出塁率・４２０、リーグ３位の打率・３４１を記録。チームの首位浮上に大きく貢献した。

伊藤投手は２４年９、１０月度以来３度目、ネビン選手は２５年５月度以来２度目の受賞。